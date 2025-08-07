Devises / COLD
COLD: Americold Realty Trust Inc
12.83 USD 0.15 (1.16%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de COLD a changé de -1.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.83 et à un maximum de 13.05.
Suivez la dynamique Americold Realty Trust Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
COLD Nouvelles
- Dream Industrial REIT: Miss This Monthly Dividend Payer And Regret It Later (DREUF)
- L’action d’Americold Realty Trust atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 13,10$
- Americold Realty Trust stock hits 52-week low at $13.10
- Lineage (NASDAQ:LINE): A Unique 5% Yielding Play
- L’action d’Americold Realty Trust atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 13,38$
- Americold Realty Trust stock hits 52-week low at $13.38
- Americold declares $0.23 per share dividend for third quarter
- Americold Realty Trust stock hits 52-week low at 14.22 USD
- The Calm Before The Cut
- Americold names Robert Chambers as new CEO effective September 1
- Americold Realty: Stuck In The Freezer (NYSE:COLD)
- Americold Realty Trust price target lowered to $19 by RBC Capital
- Americold Realty Trust price target lowered to $19 from $23 at Baird
- Americold opens $100+ million import-export hub in Kansas City
- Raymond James lowers Americold Realty Trust price target to $22 on occupancy headwinds
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Truist Securities reaffirms Buy rating on Americold Realty Trust stock
- Americold Realty Trust stock hits 52-week low at $15.41
- Americold Realty Trust (COLD) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Americold Realty Trust Inc. (COLD) Q2 FFO and Revenues Top Estimates
- Americold Q2 2025 slides: cold storage giant highlights scale as same-store metrics cool
- Americold Realty earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- Americold shares fall 4% as occupancy challenges lead to guidance cut
Range quotidien
12.83 13.05
Range Annuel
12.83 28.29
- Clôture Précédente
- 12.98
- Ouverture
- 13.00
- Bid
- 12.83
- Ask
- 13.13
- Plus Bas
- 12.83
- Plus Haut
- 13.05
- Volume
- 8.226 K
- Changement quotidien
- -1.16%
- Changement Mensuel
- -10.90%
- Changement à 6 Mois
- -39.74%
- Changement Annuel
- -54.65%
20 septembre, samedi