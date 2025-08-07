통화 / COLD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
COLD: Americold Realty Trust Inc
12.83 USD 0.15 (1.16%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
COLD 환율이 오늘 -1.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.83이고 고가는 13.05이었습니다.
Americold Realty Trust Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COLD News
- Dream Industrial REIT: Miss This Monthly Dividend Payer And Regret It Later (DREUF)
- Americold Realty Trust 주식, 52주 최저치인 $13.10 기록
- Americold Realty Trust stock hits 52-week low at $13.10
- Lineage (NASDAQ:LINE): A Unique 5% Yielding Play
- Americold Realty Trust stock hits 52-week low at $13.38
- Americold declares $0.23 per share dividend for third quarter
- Americold Realty Trust stock hits 52-week low at 14.22 USD
- The Calm Before The Cut
- Americold names Robert Chambers as new CEO effective September 1
- Americold Realty: Stuck In The Freezer (NYSE:COLD)
- Americold Realty Trust price target lowered to $19 by RBC Capital
- Americold Realty Trust price target lowered to $19 from $23 at Baird
- Americold opens $100+ million import-export hub in Kansas City
- Raymond James lowers Americold Realty Trust price target to $22 on occupancy headwinds
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Truist Securities reaffirms Buy rating on Americold Realty Trust stock
- Americold Realty Trust stock hits 52-week low at $15.41
- Americold Realty Trust (COLD) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Americold Realty Trust Inc. (COLD) Q2 FFO and Revenues Top Estimates
- Americold Q2 2025 slides: cold storage giant highlights scale as same-store metrics cool
- Americold Realty earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- Americold shares fall 4% as occupancy challenges lead to guidance cut
- The Zacks Analyst Blog Highlights Realty Income, Americold Realty, Plymouth Industrial and CBRE Group
일일 변동 비율
12.83 13.05
년간 변동
12.83 28.29
- 이전 종가
- 12.98
- 시가
- 13.00
- Bid
- 12.83
- Ask
- 13.13
- 저가
- 12.83
- 고가
- 13.05
- 볼륨
- 8.226 K
- 일일 변동
- -1.16%
- 월 변동
- -10.90%
- 6개월 변동
- -39.74%
- 년간 변동율
- -54.65%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K