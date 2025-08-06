Divisas / COLD
COLD: Americold Realty Trust Inc
13.26 USD 0.49 (3.56%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de COLD de hoy ha cambiado un -3.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.23, mientras que el máximo ha alcanzado 13.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Americold Realty Trust Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
COLD News
Rango diario
13.23 13.98
Rango anual
13.10 28.29
- Cierres anteriores
- 13.75
- Open
- 13.84
- Bid
- 13.26
- Ask
- 13.56
- Low
- 13.23
- High
- 13.98
- Volumen
- 7.768 K
- Cambio diario
- -3.56%
- Cambio mensual
- -7.92%
- Cambio a 6 meses
- -37.72%
- Cambio anual
- -53.13%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B