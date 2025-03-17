КотировкиРазделы
CNRG: SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

82.26 USD 1.53 (1.90%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CNRG за сегодня изменился на 1.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.54, а максимальная — 82.26.

Следите за динамикой SPDR S&P Kensho Clean Power ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
81.54 82.26
Годовой диапазон
43.33 82.26
Предыдущее закрытие
80.73
Open
82.02
Bid
82.26
Ask
82.56
Low
81.54
High
82.26
Объем
14
Дневное изменение
1.90%
Месячное изменение
13.12%
6-месячное изменение
66.22%
Годовое изменение
27.16%
21 сентября, воскресенье