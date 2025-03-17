CotationsSections
Devises / CNRG
Retour à Actions

CNRG: SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

82.26 USD 1.53 (1.90%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CNRG a changé de 1.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 81.54 et à un maximum de 82.26.

Suivez la dynamique SPDR S&P Kensho Clean Power ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CNRG Nouvelles

Range quotidien
81.54 82.26
Range Annuel
43.33 82.26
Clôture Précédente
80.73
Ouverture
82.02
Bid
82.26
Ask
82.56
Plus Bas
81.54
Plus Haut
82.26
Volume
14
Changement quotidien
1.90%
Changement Mensuel
13.12%
Changement à 6 Mois
66.22%
Changement Annuel
27.16%
20 septembre, samedi