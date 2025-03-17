Devises / CNRG
CNRG: SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
82.26 USD 1.53 (1.90%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CNRG a changé de 1.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 81.54 et à un maximum de 82.26.
Suivez la dynamique SPDR S&P Kensho Clean Power ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CNRG Nouvelles
Range quotidien
81.54 82.26
Range Annuel
43.33 82.26
- Clôture Précédente
- 80.73
- Ouverture
- 82.02
- Bid
- 82.26
- Ask
- 82.56
- Plus Bas
- 81.54
- Plus Haut
- 82.26
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- 1.90%
- Changement Mensuel
- 13.12%
- Changement à 6 Mois
- 66.22%
- Changement Annuel
- 27.16%
20 septembre, samedi