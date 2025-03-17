통화 / CNRG
CNRG: SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
82.26 USD 1.53 (1.90%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CNRG 환율이 오늘 1.90%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 81.54이고 고가는 82.26이었습니다.
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CNRG News
일일 변동 비율
81.54 82.26
년간 변동
43.33 82.26
- 이전 종가
- 80.73
- 시가
- 82.02
- Bid
- 82.26
- Ask
- 82.56
- 저가
- 81.54
- 고가
- 82.26
볼륨
14
- 14
- 일일 변동
- 1.90%
- 월 변동
- 13.12%
- 6개월 변동
- 66.22%
- 년간 변동율
- 27.16%
20 9월, 토요일