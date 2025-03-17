Währungen / CNRG
CNRG: SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
81.79 USD 1.06 (1.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNRG hat sich für heute um 1.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.54 bis zu einem Hoch von 82.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR S&P Kensho Clean Power ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CNRG News
Tagesspanne
81.54 82.07
Jahresspanne
43.33 82.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 80.73
- Eröffnung
- 82.02
- Bid
- 81.79
- Ask
- 82.09
- Tief
- 81.54
- Hoch
- 82.07
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- 1.31%
- Monatsänderung
- 12.47%
- 6-Monatsänderung
- 65.27%
- Jahresänderung
- 26.43%
