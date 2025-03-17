KurseKategorien
CNRG: SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

81.79 USD 1.06 (1.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CNRG hat sich für heute um 1.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.54 bis zu einem Hoch von 82.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR S&P Kensho Clean Power ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
81.54 82.07
Jahresspanne
43.33 82.07
Vorheriger Schlusskurs
80.73
Eröffnung
82.02
Bid
81.79
Ask
82.09
Tief
81.54
Hoch
82.07
Volumen
11
Tagesänderung
1.31%
Monatsänderung
12.47%
6-Monatsänderung
65.27%
Jahresänderung
26.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K