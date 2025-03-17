Dövizler / CNRG
CNRG: SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
82.26 USD 1.53 (1.90%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CNRG fiyatı bugün 1.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 81.54 ve Yüksek fiyatı olarak 82.26 aralığında işlem gördü.
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
81.54 82.26
Yıllık aralık
43.33 82.26
- Önceki kapanış
- 80.73
- Açılış
- 82.02
- Satış
- 82.26
- Alış
- 82.56
- Düşük
- 81.54
- Yüksek
- 82.26
- Hacim
- 14
- Günlük değişim
- 1.90%
- Aylık değişim
- 13.12%
- 6 aylık değişim
- 66.22%
- Yıllık değişim
- 27.16%
21 Eylül, Pazar