CNRG: SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
79.33 USD 1.05 (1.34%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CNRG de hoy ha cambiado un 1.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 78.41, mientras que el máximo ha alcanzado 80.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P Kensho Clean Power ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
78.41 80.32
Rango anual
43.33 80.32
- Cierres anteriores
- 78.28
- Open
- 78.84
- Bid
- 79.33
- Ask
- 79.63
- Low
- 78.41
- High
- 80.32
- Volumen
- 20
- Cambio diario
- 1.34%
- Cambio mensual
- 9.09%
- Cambio a 6 meses
- 60.30%
- Cambio anual
- 22.63%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B