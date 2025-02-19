Валюты / CMPX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CMPX: Compass Therapeutics Inc
3.61 USD 0.08 (2.17%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMPX за сегодня изменился на -2.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.61, а максимальная — 3.77.
Следите за динамикой Compass Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CMPX
- Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Transcript
- Compass Therapeutics stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- Compass Therapeutics: Finding Their Way With More Positive Updates In BTC
- Compass Therapeutics prices $120 million public offering of common stock
- Compass Therapeutics announces public offering of common stock
- Guggenheim raises Compass Therapeutics stock price target on promising clinical data
- Compass Therapeutics stock holds Outperform rating at Raymond James
- Compass Therapeutics Posts Wider Q2 Loss
- Stifel reiterates Buy rating on Compass Therapeutics stock with $11 target
- Compass Therapeutics to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference
- Compass Therapeutics CEO acquires $21,100 in common stock
- Small Cap Compass Therapeutics Shares Positive Primary Goal Data From Pivotal Cancer Drug Study For Biliary Tract Cancer - Compass Therapeutics (NASDAQ:CMPX)
- Compass Therapeutics shares rise on pipeline progress
- Compass Therapeutics: Good Execution, Major Catalysts Ahead (NASDAQ:CMPX)
- This GE Vernova Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Candel Therapeutics (NASDAQ:CADL), Compass Therapeutics (NASDAQ:CMPX)
Дневной диапазон
3.61 3.77
Годовой диапазон
1.27 4.08
- Предыдущее закрытие
- 3.69
- Open
- 3.67
- Bid
- 3.61
- Ask
- 3.91
- Low
- 3.61
- High
- 3.77
- Объем
- 1.648 K
- Дневное изменение
- -2.17%
- Месячное изменение
- 4.64%
- 6-месячное изменение
- 92.02%
- Годовое изменение
- 87.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.