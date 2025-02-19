Divisas / CMPX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CMPX: Compass Therapeutics Inc
3.51 USD 0.10 (2.77%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CMPX de hoy ha cambiado un -2.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.49, mientras que el máximo ha alcanzado 3.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Compass Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMPX News
- Compass Therapeutics, Inc. (CMPX) Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Transcript
- Compass Therapeutics stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- Compass Therapeutics: Finding Their Way With More Positive Updates In BTC
- Compass Therapeutics prices $120 million public offering of common stock
- Compass Therapeutics announces public offering of common stock
- Guggenheim raises Compass Therapeutics stock price target on promising clinical data
- Compass Therapeutics stock holds Outperform rating at Raymond James
- Compass Therapeutics Posts Wider Q2 Loss
- Stifel reiterates Buy rating on Compass Therapeutics stock with $11 target
- Compass Therapeutics to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference
- Compass Therapeutics CEO acquires $21,100 in common stock
- Small Cap Compass Therapeutics Shares Positive Primary Goal Data From Pivotal Cancer Drug Study For Biliary Tract Cancer - Compass Therapeutics (NASDAQ:CMPX)
- Compass Therapeutics shares rise on pipeline progress
- Compass Therapeutics: Good Execution, Major Catalysts Ahead (NASDAQ:CMPX)
- This GE Vernova Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Candel Therapeutics (NASDAQ:CADL), Compass Therapeutics (NASDAQ:CMPX)
Rango diario
3.49 3.65
Rango anual
1.27 4.08
- Cierres anteriores
- 3.61
- Open
- 3.60
- Bid
- 3.51
- Ask
- 3.81
- Low
- 3.49
- High
- 3.65
- Volumen
- 1.438 K
- Cambio diario
- -2.77%
- Cambio mensual
- 1.74%
- Cambio a 6 meses
- 86.70%
- Cambio anual
- 81.87%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B