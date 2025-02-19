Valute / CMPX
CMPX: Compass Therapeutics Inc
3.39 USD 0.29 (7.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CMPX ha avuto una variazione del -7.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.38 e ad un massimo di 3.81.
Segui le dinamiche di Compass Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CMPX News
Intervallo Giornaliero
3.38 3.81
Intervallo Annuale
1.27 4.08
- Chiusura Precedente
- 3.68
- Apertura
- 3.80
- Bid
- 3.39
- Ask
- 3.69
- Minimo
- 3.38
- Massimo
- 3.81
- Volume
- 2.821 K
- Variazione giornaliera
- -7.88%
- Variazione Mensile
- -1.74%
- Variazione Semestrale
- 80.32%
- Variazione Annuale
- 75.65%
20 settembre, sabato