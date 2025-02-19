QuotazioniSezioni
Valute / CMPX
CMPX: Compass Therapeutics Inc

3.39 USD 0.29 (7.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CMPX ha avuto una variazione del -7.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.38 e ad un massimo di 3.81.

Segui le dinamiche di Compass Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.38 3.81
Intervallo Annuale
1.27 4.08
Chiusura Precedente
3.68
Apertura
3.80
Bid
3.39
Ask
3.69
Minimo
3.38
Massimo
3.81
Volume
2.821 K
Variazione giornaliera
-7.88%
Variazione Mensile
-1.74%
Variazione Semestrale
80.32%
Variazione Annuale
75.65%
20 settembre, sabato