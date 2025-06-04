Валюты / CLRB
CLRB: Cellectar Biosciences Inc
5.13 USD 0.02 (0.39%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLRB за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.10, а максимальная — 5.21.
Следите за динамикой Cellectar Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.10 5.21
Годовой диапазон
0.22 10.19
- Предыдущее закрытие
- 5.15
- Open
- 5.19
- Bid
- 5.13
- Ask
- 5.43
- Low
- 5.10
- High
- 5.21
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 5.77%
- 6-месячное изменение
- 1503.13%
- Годовое изменение
- 140.85%
