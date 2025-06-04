Devises / CLRB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CLRB: Cellectar Biosciences Inc
5.20 USD 0.29 (5.28%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CLRB a changé de -5.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.16 et à un maximum de 5.65.
Suivez la dynamique Cellectar Biosciences Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLRB Nouvelles
- All You Need to Know About Cellectar Biosciences (CLRB) Rating Upgrade to Buy
- Cellectar Biosciences prices $6 million public offering
- Cellectar Biosciences provides update on clinical programs and preclinical data
- Cellectar and Nusano sign multi-year radioisotope supply agreement
- Cellectar Biosciences enacts one-for-thirty reverse stock split on Nasdaq
- Cellectar Biosciences Submits Phase 1b Clinical Trial Protocol to US Food and Drug Administration for CLR 125 to Treat Triple-Negative Breast Cancer (TNBC)
- Upcoming Stock Splits This Week (June 23 to June 27) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Cellectar Biosciences announces 1:30 reverse stock split
- Cellectar reports improved survival in pediatric brain tumor trial
- Crude Oil Falls Over 1%; ISM Services PMI Tumbles In May - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Asana (NYSE:ASAN)
- Cellectar Biosciences stock soars on FDA breakthrough designation
- What's Behind Cellectar Biosciences' Stock Surge? FDA Update Explained - Cellectar Biosciences (NASDAQ:CLRB)
- US Stocks Higher; Dollar Tree Shares Plunge After Q1 Earnings - Cellectar Biosciences (NASDAQ:CLRB), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)
- FDA grants breakthrough status to Cellectar’s cancer drug
Range quotidien
5.16 5.65
Range Annuel
0.22 10.19
- Clôture Précédente
- 5.49
- Ouverture
- 5.65
- Bid
- 5.20
- Ask
- 5.50
- Plus Bas
- 5.16
- Plus Haut
- 5.65
- Volume
- 117
- Changement quotidien
- -5.28%
- Changement Mensuel
- 7.22%
- Changement à 6 Mois
- 1525.00%
- Changement Annuel
- 144.13%
20 septembre, samedi