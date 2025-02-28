Валюты / CLPT
CLPT: ClearPoint Neuro Inc
10.65 USD 0.18 (1.72%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLPT за сегодня изменился на 1.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.33, а максимальная — 10.79.
Следите за динамикой ClearPoint Neuro Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CLPT
Дневной диапазон
10.33 10.79
Годовой диапазон
9.76 19.23
- Предыдущее закрытие
- 10.47
- Open
- 10.56
- Bid
- 10.65
- Ask
- 10.95
- Low
- 10.33
- High
- 10.79
- Объем
- 551
- Дневное изменение
- 1.72%
- Месячное изменение
- 3.50%
- 6-месячное изменение
- -11.76%
- Годовое изменение
- -4.57%
