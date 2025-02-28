QuotazioniSezioni
Valute / CLPT
Tornare a Azioni

CLPT: ClearPoint Neuro Inc

11.20 USD 0.15 (1.32%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CLPT ha avuto una variazione del -1.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.15 e ad un massimo di 11.54.

Segui le dinamiche di ClearPoint Neuro Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CLPT News

Intervallo Giornaliero
11.15 11.54
Intervallo Annuale
9.76 19.23
Chiusura Precedente
11.35
Apertura
11.37
Bid
11.20
Ask
11.50
Minimo
11.15
Massimo
11.54
Volume
819
Variazione giornaliera
-1.32%
Variazione Mensile
8.84%
Variazione Semestrale
-7.21%
Variazione Annuale
0.36%
21 settembre, domenica