Valute / CLPT
CLPT: ClearPoint Neuro Inc
11.20 USD 0.15 (1.32%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CLPT ha avuto una variazione del -1.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.15 e ad un massimo di 11.54.
Segui le dinamiche di ClearPoint Neuro Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.15 11.54
Intervallo Annuale
9.76 19.23
- Chiusura Precedente
- 11.35
- Apertura
- 11.37
- Bid
- 11.20
- Ask
- 11.50
- Minimo
- 11.15
- Massimo
- 11.54
- Volume
- 819
- Variazione giornaliera
- -1.32%
- Variazione Mensile
- 8.84%
- Variazione Semestrale
- -7.21%
- Variazione Annuale
- 0.36%
21 settembre, domenica