CLPT: ClearPoint Neuro Inc
11.19 USD 0.53 (4.97%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CLPT para hoje mudou para 4.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.80 e o mais alto foi 11.22.
Veja a dinâmica do par de moedas ClearPoint Neuro Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLPT Notícias
Faixa diária
10.80 11.22
Faixa anual
9.76 19.23
- Fechamento anterior
- 10.66
- Open
- 10.80
- Bid
- 11.19
- Ask
- 11.49
- Low
- 10.80
- High
- 11.22
- Volume
- 165
- Mudança diária
- 4.97%
- Mudança mensal
- 8.75%
- Mudança de 6 meses
- -7.29%
- Mudança anual
- 0.27%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh