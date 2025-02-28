クォートセクション
通貨 / CLPT
CLPT: ClearPoint Neuro Inc

11.35 USD 0.69 (6.47%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CLPTの今日の為替レートは、6.47%変化しました。日中、通貨は1あたり10.80の安値と11.47の高値で取引されました。

ClearPoint Neuro Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
10.80 11.47
1年のレンジ
9.76 19.23
以前の終値
10.66
始値
10.80
買値
11.35
買値
11.65
安値
10.80
高値
11.47
出来高
505
1日の変化
6.47%
1ヶ月の変化
10.30%
6ヶ月の変化
-5.97%
1年の変化
1.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K