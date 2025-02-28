通貨 / CLPT
CLPT: ClearPoint Neuro Inc
11.35 USD 0.69 (6.47%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CLPTの今日の為替レートは、6.47%変化しました。日中、通貨は1あたり10.80の安値と11.47の高値で取引されました。
ClearPoint Neuro Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CLPT News
1日のレンジ
10.80 11.47
1年のレンジ
9.76 19.23
- 以前の終値
- 10.66
- 始値
- 10.80
- 買値
- 11.35
- 買値
- 11.65
- 安値
- 10.80
- 高値
- 11.47
- 出来高
- 505
- 1日の変化
- 6.47%
- 1ヶ月の変化
- 10.30%
- 6ヶ月の変化
- -5.97%
- 1年の変化
- 1.70%
