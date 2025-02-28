KurseKategorien
Währungen / CLPT
Zurück zum Aktien

CLPT: ClearPoint Neuro Inc

11.31 USD 0.04 (0.35%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CLPT hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.24 bis zu einem Hoch von 11.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die ClearPoint Neuro Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CLPT News

Tagesspanne
11.24 11.54
Jahresspanne
9.76 19.23
Vorheriger Schlusskurs
11.35
Eröffnung
11.37
Bid
11.31
Ask
11.61
Tief
11.24
Hoch
11.54
Volumen
184
Tagesänderung
-0.35%
Monatsänderung
9.91%
6-Monatsänderung
-6.30%
Jahresänderung
1.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K