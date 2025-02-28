통화 / CLPT
CLPT: ClearPoint Neuro Inc
11.20 USD 0.15 (1.32%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CLPT 환율이 오늘 -1.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.15이고 고가는 11.54이었습니다.
ClearPoint Neuro Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
11.15 11.54
년간 변동
9.76 19.23
- 이전 종가
- 11.35
- 시가
- 11.37
- Bid
- 11.20
- Ask
- 11.50
- 저가
- 11.15
- 고가
- 11.54
- 볼륨
- 819
- 일일 변동
- -1.32%
- 월 변동
- 8.84%
- 6개월 변동
- -7.21%
- 년간 변동율
- 0.36%
20 9월, 토요일