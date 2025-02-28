货币 / CLPT
CLPT: ClearPoint Neuro Inc
10.71 USD 0.06 (0.56%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CLPT汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点10.58和高点11.12进行交易。
关注ClearPoint Neuro Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CLPT新闻
- ClearPoint Neuro stock rises after FDA clearance for 1.5T MRI guidance
- ClearPoint Neuro Stock: Biopharma Momentum Continues To Build (NASDAQ:CLPT)
- ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Clearpoint Neuro earnings missed, revenue fell short of estimates
- RxSight, Inc. (RXST) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- ClearPoint Neuro: Consumables Growth Is Promising (NASDAQ:CLPT)
- ClearPoint Neuro May 2025 presentation: Enters ’Fast Forward’ phase after Q1 revenue beat
- ClearPoint Neuro director sells $132,800 in stock
- ClearPoint Neuro CEO Joseph Burnett sells shares worth $282k
- ClearPoint Neuro Reports Q1 Earnings: Revenue Beat, EPS Miss, Company Affirms FY25 Guidance - ClearPoint Neuro (NASDAQ:CLPT)
- uniQure, Hertz Global, Eli Lilly And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- ClearPoint Neuro Stock Q4: Drug Delivery Prospects Continue To Strengthen (NASDAQ:CLPT)
日范围
10.58 11.12
年范围
9.76 19.23
- 前一天收盘价
- 10.65
- 开盘价
- 10.58
- 卖价
- 10.71
- 买价
- 11.01
- 最低价
- 10.58
- 最高价
- 11.12
- 交易量
- 455
- 日变化
- 0.56%
- 月变化
- 4.08%
- 6个月变化
- -11.27%
- 年变化
- -4.03%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值