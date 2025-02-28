Devises / CLPT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CLPT: ClearPoint Neuro Inc
11.20 USD 0.15 (1.32%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CLPT a changé de -1.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.15 et à un maximum de 11.54.
Suivez la dynamique ClearPoint Neuro Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLPT Nouvelles
- ClearPoint Neuro stock rises after FDA clearance for 1.5T MRI guidance
- ClearPoint Neuro Stock: Biopharma Momentum Continues To Build (NASDAQ:CLPT)
- ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Clearpoint Neuro earnings missed, revenue fell short of estimates
- RxSight, Inc. (RXST) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- ClearPoint Neuro: Consumables Growth Is Promising (NASDAQ:CLPT)
- ClearPoint Neuro May 2025 presentation: Enters ’Fast Forward’ phase after Q1 revenue beat
- ClearPoint Neuro director sells $132,800 in stock
- ClearPoint Neuro CEO Joseph Burnett sells shares worth $282k
- ClearPoint Neuro Reports Q1 Earnings: Revenue Beat, EPS Miss, Company Affirms FY25 Guidance - ClearPoint Neuro (NASDAQ:CLPT)
- uniQure, Hertz Global, Eli Lilly And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- ClearPoint Neuro Stock Q4: Drug Delivery Prospects Continue To Strengthen (NASDAQ:CLPT)
Range quotidien
11.15 11.54
Range Annuel
9.76 19.23
- Clôture Précédente
- 11.35
- Ouverture
- 11.37
- Bid
- 11.20
- Ask
- 11.50
- Plus Bas
- 11.15
- Plus Haut
- 11.54
- Volume
- 819
- Changement quotidien
- -1.32%
- Changement Mensuel
- 8.84%
- Changement à 6 Mois
- -7.21%
- Changement Annuel
- 0.36%
20 septembre, samedi