CDW: CDW Corporation
166.15 USD 3.02 (1.85%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CDW за сегодня изменился на 1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 162.59, а максимальная — 166.57.
Следите за динамикой CDW Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
162.59 166.57
Годовой диапазон
137.31 226.77
- Предыдущее закрытие
- 163.13
- Open
- 163.89
- Bid
- 166.15
- Ask
- 166.45
- Low
- 162.59
- High
- 166.57
- Объем
- 3.138 K
- Дневное изменение
- 1.85%
- Месячное изменение
- 2.52%
- 6-месячное изменение
- 3.19%
- Годовое изменение
- -25.65%
