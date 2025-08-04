КотировкиРазделы
CDW: CDW Corporation

166.15 USD 3.02 (1.85%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CDW за сегодня изменился на 1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 162.59, а максимальная — 166.57.

Следите за динамикой CDW Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
162.59 166.57
Годовой диапазон
137.31 226.77
Предыдущее закрытие
163.13
Open
163.89
Bid
166.15
Ask
166.45
Low
162.59
High
166.57
Объем
3.138 K
Дневное изменение
1.85%
Месячное изменение
2.52%
6-месячное изменение
3.19%
Годовое изменение
-25.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.