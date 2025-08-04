CotationsSections
CDW: CDW Corporation

161.22 USD 1.65 (1.01%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CDW a changé de -1.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 161.00 et à un maximum de 163.31.

Suivez la dynamique CDW Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
161.00 163.31
Range Annuel
137.31 226.77
Clôture Précédente
162.87
Ouverture
162.51
Bid
161.22
Ask
161.52
Plus Bas
161.00
Plus Haut
163.31
Volume
3.245 K
Changement quotidien
-1.01%
Changement Mensuel
-0.52%
Changement à 6 Mois
0.12%
Changement Annuel
-27.86%
