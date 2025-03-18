Валюты / CARE
CARE: Carter Bankshares Inc
19.63 USD 0.10 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CARE за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.48, а максимальная — 19.74.
Следите за динамикой Carter Bankshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CARE
- Why Carter Bankshares (CARE) Might be Well Poised for a Surge
- San Jose hotel may be transformed into memory and residential care hub
- Carter Bankshares EPS Jumps 76% in Q2
- Wall Street Analysts Think Carter Bankshares (CARE) Could Surge 26.44%: Read This Before Placing a Bet
- Here's What Key Metrics Tell Us About Carter Bankshares (CARE) Q2 Earnings
- Carter Bankshares, Inc. (CARE) Beats Q2 Earnings Estimates
- Carter Bank earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Opinion: Your Social Security check will be nearly 20% less if Congress doesn’t face facts soon
- Carter Bankshares director Midkiff buys $3,294 in stock
- Carter Bankshares Announces Annual Meeting Results
- Carter Bank Completes the Purchase of Two First Reliance Bank Branches in North Carolina
- Opinion: Households plans for long-term care, but those plans may not reflect reality
Дневной диапазон
19.48 19.74
Годовой диапазон
13.60 20.53
- Предыдущее закрытие
- 19.73
- Open
- 19.66
- Bid
- 19.63
- Ask
- 19.93
- Low
- 19.48
- High
- 19.74
- Объем
- 200
- Дневное изменение
- -0.51%
- Месячное изменение
- 1.29%
- 6-месячное изменение
- 21.70%
- Годовое изменение
- 14.33%
