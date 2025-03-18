Währungen / CARE
CARE: Carter Bankshares Inc
20.03 USD 0.12 (0.60%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CARE hat sich für heute um -0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.92 bis zu einem Hoch von 20.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Carter Bankshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
19.92 20.15
Jahresspanne
13.60 20.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.15
- Eröffnung
- 20.15
- Bid
- 20.03
- Ask
- 20.33
- Tief
- 19.92
- Hoch
- 20.15
- Volumen
- 56
- Tagesänderung
- -0.60%
- Monatsänderung
- 3.35%
- 6-Monatsänderung
- 24.18%
- Jahresänderung
- 16.66%
