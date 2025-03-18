KurseKategorien
Währungen / CARE
Zurück zum Aktien

CARE: Carter Bankshares Inc

20.03 USD 0.12 (0.60%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CARE hat sich für heute um -0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.92 bis zu einem Hoch von 20.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Carter Bankshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CARE News

Tagesspanne
19.92 20.15
Jahresspanne
13.60 20.53
Vorheriger Schlusskurs
20.15
Eröffnung
20.15
Bid
20.03
Ask
20.33
Tief
19.92
Hoch
20.15
Volumen
56
Tagesänderung
-0.60%
Monatsänderung
3.35%
6-Monatsänderung
24.18%
Jahresänderung
16.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K