통화 / CARE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CARE: Carter Bankshares Inc
19.77 USD 0.38 (1.89%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CARE 환율이 오늘 -1.89%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.75이고 고가는 20.15이었습니다.
Carter Bankshares Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CARE News
- Why Carter Bankshares (CARE) Might be Well Poised for a Surge
- San Jose hotel may be transformed into memory and residential care hub
- Carter Bankshares EPS Jumps 76% in Q2
- Wall Street Analysts Think Carter Bankshares (CARE) Could Surge 26.44%: Read This Before Placing a Bet
- Here's What Key Metrics Tell Us About Carter Bankshares (CARE) Q2 Earnings
- Carter Bankshares, Inc. (CARE) Beats Q2 Earnings Estimates
- Carter Bank earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Opinion: Your Social Security check will be nearly 20% less if Congress doesn’t face facts soon
- Carter Bankshares director Midkiff buys $3,294 in stock
- Carter Bankshares Announces Annual Meeting Results
- Carter Bank Completes the Purchase of Two First Reliance Bank Branches in North Carolina
- Opinion: Households plans for long-term care, but those plans may not reflect reality
일일 변동 비율
19.75 20.15
년간 변동
13.60 20.53
- 이전 종가
- 20.15
- 시가
- 20.15
- Bid
- 19.77
- Ask
- 20.07
- 저가
- 19.75
- 고가
- 20.15
- 볼륨
- 337
- 일일 변동
- -1.89%
- 월 변동
- 2.01%
- 6개월 변동
- 22.57%
- 년간 변동율
- 15.14%
20 9월, 토요일