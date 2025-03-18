Dövizler / CARE
CARE: Carter Bankshares Inc
19.77 USD 0.38 (1.89%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CARE fiyatı bugün -1.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.75 ve Yüksek fiyatı olarak 20.15 aralığında işlem gördü.
Carter Bankshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
19.75 20.15
Yıllık aralık
13.60 20.53
- Önceki kapanış
- 20.15
- Açılış
- 20.15
- Satış
- 19.77
- Alış
- 20.07
- Düşük
- 19.75
- Yüksek
- 20.15
- Hacim
- 337
- Günlük değişim
- -1.89%
- Aylık değişim
- 2.01%
- 6 aylık değişim
- 22.57%
- Yıllık değişim
- 15.14%
21 Eylül, Pazar