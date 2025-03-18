通貨 / CARE
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CARE: Carter Bankshares Inc
20.15 USD 0.37 (1.87%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CAREの今日の為替レートは、1.87%変化しました。日中、通貨は1あたり19.75の安値と20.23の高値で取引されました。
Carter Bankshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CARE News
- Why Carter Bankshares (CARE) Might be Well Poised for a Surge
- San Jose hotel may be transformed into memory and residential care hub
- Carter Bankshares EPS Jumps 76% in Q2
- Wall Street Analysts Think Carter Bankshares (CARE) Could Surge 26.44%: Read This Before Placing a Bet
- Here's What Key Metrics Tell Us About Carter Bankshares (CARE) Q2 Earnings
- Carter Bankshares, Inc. (CARE) Beats Q2 Earnings Estimates
- Carter Bank earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Opinion: Your Social Security check will be nearly 20% less if Congress doesn’t face facts soon
- Carter Bankshares director Midkiff buys $3,294 in stock
- Carter Bankshares Announces Annual Meeting Results
- Carter Bank Completes the Purchase of Two First Reliance Bank Branches in North Carolina
- Opinion: Households plans for long-term care, but those plans may not reflect reality
1日のレンジ
19.75 20.23
1年のレンジ
13.60 20.53
- 以前の終値
- 19.78
- 始値
- 19.84
- 買値
- 20.15
- 買値
- 20.45
- 安値
- 19.75
- 高値
- 20.23
- 出来高
- 348
- 1日の変化
- 1.87%
- 1ヶ月の変化
- 3.97%
- 6ヶ月の変化
- 24.92%
- 1年の変化
- 17.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K