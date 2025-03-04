Валюты / BDSX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BDSX: Biodesix Inc
6.56 USD 1.04 (13.68%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BDSX за сегодня изменился на -13.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.40, а максимальная — 7.59.
Следите за динамикой Biodesix Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BDSX
- Why American Eagle Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Biodesix Stock Surges Over 51% Overnight After Jack Schuler's $1.5M Share Purchase Revealed - Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Biodesix at Canaccord Conference: Strategic Expansion in Diagnostics
- Biodesix, Inc. (BDSX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Avantor, Inc. (AVTR) Q2 Earnings Lag Estimates
- Biodesix Partners with Association of Pulmonary Advanced Practice Providers (APAPP) to Deliver Nation’s First Medical Education for APPs on Biomarkers in Lung Nodule and Lung Cancer Programs
- Biodesix at 45th Annual William Blair Growth Stock Conference: Lung Health Focus
- Biodesix Announces New Data on the VeriStrat ® Test to be Presented at the 2025 ASCO Annual Meeting
- Scotiabank cuts Biodesix stock target to $2, maintains outlook
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Biodesix Announces New Clinical and Economic Data for its Nodify Lung ® Tests at ISPOR and ATS
- Denver Post Names Biodesix a Winner of Top Workplaces 2025 Award
- Biodesix Analysts Lower Their Forecasts After Downbeat Q1 Results - Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Biodesix stock target cut to $2 by TD Cowen, retains buy rating
- US Futures Tumble As Traders Await Trump's Congress Address: 'Volatility Is Certainly Being Fed By Trump 2.0 Moves,' Says Expert - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Biodesix, Inc. (BDSX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
6.40 7.59
Годовой диапазон
0.17 7.85
- Предыдущее закрытие
- 7.60
- Open
- 7.40
- Bid
- 6.56
- Ask
- 6.86
- Low
- 6.40
- High
- 7.59
- Объем
- 459
- Дневное изменение
- -13.68%
- Месячное изменение
- 1461.90%
- 6-месячное изменение
- 941.27%
- Годовое изменение
- 270.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.