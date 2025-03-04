Devises / BDSX
BDSX: Biodesix Inc
7.13 USD 0.40 (5.94%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BDSX a changé de 5.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.50 et à un maximum de 7.45.
Suivez la dynamique Biodesix Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BDSX Nouvelles
- Le directeur de Biodesix, Schuler, achète pour 111k€ d’actions BDSX
- Biodesix director Schuler buys $111k in BDSX stock
- Objectif de cours de Biodesix abaissé à 20 $ par Canaccord, maintient sa recommandation d’achat
- Why American Eagle Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Biodesix Stock Surges Over 51% Overnight After Jack Schuler's $1.5M Share Purchase Revealed - Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Biodesix at Canaccord Conference: Strategic Expansion in Diagnostics
- Biodesix, Inc. (BDSX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Avantor, Inc. (AVTR) Q2 Earnings Lag Estimates
- Biodesix Partners with Association of Pulmonary Advanced Practice Providers (APAPP) to Deliver Nation’s First Medical Education for APPs on Biomarkers in Lung Nodule and Lung Cancer Programs
- Biodesix at 45th Annual William Blair Growth Stock Conference: Lung Health Focus
- Biodesix Announces New Data on the VeriStrat ® Test to be Presented at the 2025 ASCO Annual Meeting
- Scotiabank cuts Biodesix stock target to $2, maintains outlook
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Biodesix Announces New Clinical and Economic Data for its Nodify Lung ® Tests at ISPOR and ATS
- Denver Post Names Biodesix a Winner of Top Workplaces 2025 Award
- Biodesix Analysts Lower Their Forecasts After Downbeat Q1 Results - Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Biodesix stock target cut to $2 by TD Cowen, retains buy rating
- US Futures Tumble As Traders Await Trump's Congress Address: 'Volatility Is Certainly Being Fed By Trump 2.0 Moves,' Says Expert - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Biodesix, Inc. (BDSX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
6.50 7.45
Range Annuel
0.17 7.85
- Clôture Précédente
- 6.73
- Ouverture
- 6.69
- Bid
- 7.13
- Ask
- 7.43
- Plus Bas
- 6.50
- Plus Haut
- 7.45
- Volume
- 250
- Changement quotidien
- 5.94%
- Changement Mensuel
- 1597.62%
- Changement à 6 Mois
- 1031.75%
- Changement Annuel
- 302.82%
20 septembre, samedi