KurseKategorien
Währungen / BDSX
Zurück zum Aktien

BDSX: Biodesix Inc

6.73 USD 0.52 (8.37%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BDSX hat sich für heute um 8.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.02 bis zu einem Hoch von 6.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die Biodesix Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BDSX News

Tagesspanne
6.02 6.96
Jahresspanne
0.17 7.85
Vorheriger Schlusskurs
6.21
Eröffnung
6.04
Bid
6.73
Ask
7.03
Tief
6.02
Hoch
6.96
Volumen
217
Tagesänderung
8.37%
Monatsänderung
1502.38%
6-Monatsänderung
968.25%
Jahresänderung
280.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K