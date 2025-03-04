Währungen / BDSX
BDSX: Biodesix Inc
6.73 USD 0.52 (8.37%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BDSX hat sich für heute um 8.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.02 bis zu einem Hoch von 6.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Biodesix Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BDSX News
Tagesspanne
6.02 6.96
Jahresspanne
0.17 7.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.21
- Eröffnung
- 6.04
- Bid
- 6.73
- Ask
- 7.03
- Tief
- 6.02
- Hoch
- 6.96
- Volumen
- 217
- Tagesänderung
- 8.37%
- Monatsänderung
- 1502.38%
- 6-Monatsänderung
- 968.25%
- Jahresänderung
- 280.23%
