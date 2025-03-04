통화 / BDSX
BDSX: Biodesix Inc
7.13 USD 0.40 (5.94%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BDSX 환율이 오늘 5.94%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.50이고 고가는 7.45이었습니다.
Biodesix Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BDSX News
- 바이오데식스(BDSX) 목표 주가, 캐너코드 $20로 하향 조정, ’매수’ 등급 유지
- Why American Eagle Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Biodesix Stock Surges Over 51% Overnight After Jack Schuler's $1.5M Share Purchase Revealed - Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Biodesix at Canaccord Conference: Strategic Expansion in Diagnostics
- Biodesix, Inc. (BDSX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Avantor, Inc. (AVTR) Q2 Earnings Lag Estimates
- Biodesix Partners with Association of Pulmonary Advanced Practice Providers (APAPP) to Deliver Nation’s First Medical Education for APPs on Biomarkers in Lung Nodule and Lung Cancer Programs
- Biodesix at 45th Annual William Blair Growth Stock Conference: Lung Health Focus
- Biodesix Announces New Data on the VeriStrat ® Test to be Presented at the 2025 ASCO Annual Meeting
- Scotiabank cuts Biodesix stock target to $2, maintains outlook
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Biodesix Announces New Clinical and Economic Data for its Nodify Lung ® Tests at ISPOR and ATS
- Denver Post Names Biodesix a Winner of Top Workplaces 2025 Award
- Biodesix Analysts Lower Their Forecasts After Downbeat Q1 Results - Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Biodesix stock target cut to $2 by TD Cowen, retains buy rating
- US Futures Tumble As Traders Await Trump's Congress Address: 'Volatility Is Certainly Being Fed By Trump 2.0 Moves,' Says Expert - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Biodesix, Inc. (BDSX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
6.50 7.45
년간 변동
0.17 7.85
- 이전 종가
- 6.73
- 시가
- 6.69
- Bid
- 7.13
- Ask
- 7.43
- 저가
- 6.50
- 고가
- 7.45
- 볼륨
- 250
- 일일 변동
- 5.94%
- 월 변동
- 1597.62%
- 6개월 변동
- 1031.75%
- 년간 변동율
- 302.82%
