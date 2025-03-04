货币 / BDSX
BDSX: Biodesix Inc
6.36 USD 0.20 (3.05%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BDSX汇率已更改-3.05%。当日，交易品种以低点6.01和高点6.77进行交易。
关注Biodesix Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
6.01 6.77
年范围
0.17 7.85
- 前一天收盘价
- 6.56
- 开盘价
- 6.54
- 卖价
- 6.36
- 买价
- 6.66
- 最低价
- 6.01
- 最高价
- 6.77
- 交易量
- 192
- 日变化
- -3.05%
- 月变化
- 1414.29%
- 6个月变化
- 909.52%
- 年变化
- 259.32%
