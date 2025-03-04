Valute / BDSX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BDSX: Biodesix Inc
7.13 USD 0.40 (5.94%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BDSX ha avuto una variazione del 5.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.50 e ad un massimo di 7.45.
Segui le dinamiche di Biodesix Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BDSX News
- Il direttore di Biodesix Schuler acquista azioni BDSX per 111mila dollari
- Biodesix director Schuler buys $111k in BDSX stock
- Obiettivo di prezzo di Biodesix ridotto a $20 da Canaccord, mantiene rating Buy
- Why American Eagle Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Biodesix Stock Surges Over 51% Overnight After Jack Schuler's $1.5M Share Purchase Revealed - Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Biodesix at Canaccord Conference: Strategic Expansion in Diagnostics
- Biodesix, Inc. (BDSX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Avantor, Inc. (AVTR) Q2 Earnings Lag Estimates
- Biodesix Partners with Association of Pulmonary Advanced Practice Providers (APAPP) to Deliver Nation’s First Medical Education for APPs on Biomarkers in Lung Nodule and Lung Cancer Programs
- Biodesix at 45th Annual William Blair Growth Stock Conference: Lung Health Focus
- Biodesix Announces New Data on the VeriStrat ® Test to be Presented at the 2025 ASCO Annual Meeting
- Scotiabank cuts Biodesix stock target to $2, maintains outlook
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Biodesix Announces New Clinical and Economic Data for its Nodify Lung ® Tests at ISPOR and ATS
- Denver Post Names Biodesix a Winner of Top Workplaces 2025 Award
- Biodesix Analysts Lower Their Forecasts After Downbeat Q1 Results - Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Biodesix stock target cut to $2 by TD Cowen, retains buy rating
- US Futures Tumble As Traders Await Trump's Congress Address: 'Volatility Is Certainly Being Fed By Trump 2.0 Moves,' Says Expert - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Biodesix, Inc. (BDSX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
6.50 7.45
Intervallo Annuale
0.17 7.85
- Chiusura Precedente
- 6.73
- Apertura
- 6.69
- Bid
- 7.13
- Ask
- 7.43
- Minimo
- 6.50
- Massimo
- 7.45
- Volume
- 250
- Variazione giornaliera
- 5.94%
- Variazione Mensile
- 1597.62%
- Variazione Semestrale
- 1031.75%
- Variazione Annuale
- 302.82%
20 settembre, sabato