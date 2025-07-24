Валюты / BALL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BALL: Ball Corporation
49.72 USD 0.18 (0.36%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BALL за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.45, а максимальная — 50.23.
Следите за динамикой Ball Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BALL
- BALL Boosts Portfolio With Sale of 41% Interest in Saudi Arabia JV
- Amer Sports stock hits all-time high at 40.21 USD
- Amer Sports stock price target raised to $44 from $43 at TD Cowen
- Amer Sports stock price target raised to $52 from $50 at UBS
- Amer Sports stock falls despite strong Q2 results and raised guidance
- Amer Sports beats Q2 estimates, raises guidance despite tariff concerns
- Amer Sports stock rating reiterated at Buy by UBS ahead of earnings
- Funko Q2 2025 slides reveal top properties, new stores as stock struggles
- Ball Corporation prices $750 million in senior notes
- Ball Corporation announces $750 million senior notes offering
- Ball Corp Earnings Surpass Estimates in Q2, Sales Increase Y/Y
- Ball (BALL) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Aluminum can maker Ball Corp lifts annual profit forecast buoyed by strong global demand
- Ball (BALL) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Ball earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Ball Corporation beats Q2 expectations as aluminum packaging shipments rise
- Meatpacker Tyson Foods raises annual revenue forecast on resilient chicken demand
- Ball Corp Set to Report Q2 Earnings: What Lies Ahead for the Stock?
- F5 Networks Q3FY25 slides: Revenue jumps 12%, raises full-year guidance
- Ball declares quarterly dividend, appoints new CIO
- O-I Glass Tops Earnings Estimates in Q2, Raises '25 EPS Outlook
- Silgan Holdings (SLGN) Q2 Earnings Lag Estimates
- Ball (BALL) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Packaging Corp Earnings Surpass Estimates in Q2, Sales Rise Y/Y
Дневной диапазон
49.45 50.23
Годовой диапазон
43.51 68.13
- Предыдущее закрытие
- 49.90
- Open
- 50.23
- Bid
- 49.72
- Ask
- 50.02
- Low
- 49.45
- High
- 50.23
- Объем
- 3.005 K
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- -3.81%
- 6-месячное изменение
- -4.57%
- Годовое изменение
- -26.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.