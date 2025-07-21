КотировкиРазделы
AVPT
AVPT: AvePoint Inc - Class A

15.45 USD 0.30 (1.90%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AVPT за сегодня изменился на -1.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.13, а максимальная — 15.68.

Следите за динамикой AvePoint Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
15.13 15.68
Годовой диапазон
11.43 20.25
Предыдущее закрытие
15.75
Open
15.36
Bid
15.45
Ask
15.75
Low
15.13
High
15.68
Объем
3.077 K
Дневное изменение
-1.90%
Месячное изменение
-2.65%
6-месячное изменение
6.63%
Годовое изменение
31.71%
