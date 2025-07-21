Валюты / AVPT
AVPT: AvePoint Inc - Class A
15.45 USD 0.30 (1.90%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVPT за сегодня изменился на -1.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.13, а максимальная — 15.68.
Следите за динамикой AvePoint Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AVPT
Дневной диапазон
15.13 15.68
Годовой диапазон
11.43 20.25
- Предыдущее закрытие
- 15.75
- Open
- 15.36
- Bid
- 15.45
- Ask
- 15.75
- Low
- 15.13
- High
- 15.68
- Объем
- 3.077 K
- Дневное изменение
- -1.90%
- Месячное изменение
- -2.65%
- 6-месячное изменение
- 6.63%
- Годовое изменение
- 31.71%
