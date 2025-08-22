Валюты / AU
AU: AngloGold Ashanti PLC
65.60 USD 1.53 (2.28%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AU за сегодня изменился на -2.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.20, а максимальная — 67.58.
Следите за динамикой AngloGold Ashanti PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
65.20 67.58
Годовой диапазон
22.45 67.58
- Предыдущее закрытие
- 67.13
- Open
- 67.45
- Bid
- 65.60
- Ask
- 65.90
- Low
- 65.20
- High
- 67.58
- Объем
- 10.092 K
- Дневное изменение
- -2.28%
- Месячное изменение
- 13.53%
- 6-месячное изменение
- 72.63%
- Годовое изменение
- 139.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.