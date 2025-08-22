КотировкиРазделы
Валюты / AU
Назад в Рынок акций США

AU: AngloGold Ashanti PLC

65.60 USD 1.53 (2.28%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AU за сегодня изменился на -2.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.20, а максимальная — 67.58.

Следите за динамикой AngloGold Ashanti PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AU

Дневной диапазон
65.20 67.58
Годовой диапазон
22.45 67.58
Предыдущее закрытие
67.13
Open
67.45
Bid
65.60
Ask
65.90
Low
65.20
High
67.58
Объем
10.092 K
Дневное изменение
-2.28%
Месячное изменение
13.53%
6-месячное изменение
72.63%
Годовое изменение
139.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.