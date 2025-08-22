货币 / AU
AU: AngloGold Ashanti PLC
65.60 USD 1.53 (2.28%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AU汇率已更改-2.28%。当日，交易品种以低点65.20和高点67.58进行交易。
关注AngloGold Ashanti PLC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
65.20 67.58
年范围
22.45 67.58
- 前一天收盘价
- 67.13
- 开盘价
- 67.45
- 卖价
- 65.60
- 买价
- 65.90
- 最低价
- 65.20
- 最高价
- 67.58
- 交易量
- 10.092 K
- 日变化
- -2.28%
- 月变化
- 13.53%
- 6个月变化
- 72.63%
- 年变化
- 139.07%
