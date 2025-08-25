通貨 / AU
AU: AngloGold Ashanti PLC
64.61 USD 0.09 (0.14%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AUの今日の為替レートは、0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり63.14の安値と65.04の高値で取引されました。
AngloGold Ashanti PLCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
63.14 65.04
1年のレンジ
22.45 67.58
- 以前の終値
- 64.52
- 始値
- 64.06
- 買値
- 64.61
- 買値
- 64.91
- 安値
- 63.14
- 高値
- 65.04
- 出来高
- 4.544 K
- 1日の変化
- 0.14%
- 1ヶ月の変化
- 11.82%
- 6ヶ月の変化
- 70.03%
- 1年の変化
- 135.46%
