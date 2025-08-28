FiyatlarBölümler
Dövizler / AU
Geri dön - Hisse senetleri

AU: AngloGold Ashanti PLC

67.84 USD 3.23 (5.00%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AU fiyatı bugün 5.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 64.36 ve Yüksek fiyatı olarak 68.00 aralığında işlem gördü.

AngloGold Ashanti PLC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AU haberleri

Günlük aralık
64.36 68.00
Yıllık aralık
22.45 68.00
Önceki kapanış
64.61
Açılış
64.45
Satış
67.84
Alış
68.14
Düşük
64.36
Yüksek
68.00
Hacim
7.594 K
Günlük değişim
5.00%
Aylık değişim
17.41%
6 aylık değişim
78.53%
Yıllık değişim
147.23%
21 Eylül, Pazar