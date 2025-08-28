Dövizler / AU
AU: AngloGold Ashanti PLC
67.84 USD 3.23 (5.00%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AU fiyatı bugün 5.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 64.36 ve Yüksek fiyatı olarak 68.00 aralığında işlem gördü.
AngloGold Ashanti PLC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
64.36 68.00
Yıllık aralık
22.45 68.00
- Önceki kapanış
- 64.61
- Açılış
- 64.45
- Satış
- 67.84
- Alış
- 68.14
- Düşük
- 64.36
- Yüksek
- 68.00
- Hacim
- 7.594 K
- Günlük değişim
- 5.00%
- Aylık değişim
- 17.41%
- 6 aylık değişim
- 78.53%
- Yıllık değişim
- 147.23%
21 Eylül, Pazar