AU: AngloGold Ashanti PLC
67.84 USD 3.23 (5.00%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AU 환율이 오늘 5.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 64.36이고 고가는 68.00이었습니다.
AngloGold Ashanti PLC 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
64.36 68.00
년간 변동
22.45 68.00
- 이전 종가
- 64.61
- 시가
- 64.45
- Bid
- 67.84
- Ask
- 68.14
- 저가
- 64.36
- 고가
- 68.00
- 볼륨
- 7.594 K
- 일일 변동
- 5.00%
- 월 변동
- 17.41%
- 6개월 변동
- 78.53%
- 년간 변동율
- 147.23%
