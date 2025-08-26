Währungen / AU
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AU: AngloGold Ashanti PLC
64.61 USD 0.09 (0.14%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AU hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.14 bis zu einem Hoch von 65.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die AngloGold Ashanti PLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AU News
- EQS-News: Goldexplorer expandiert - zwei starke News, ein klarer Kurs (deutsch)
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- AU Stock Hits 52-Week High: What's Aiding Its Performance?
- AngloGold Ashanti plc (AU) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (NYSE:AU) 2025-09-16
- Gold Miners Cut Direct Emissions, But ESG Intensity Worsens, Report - Barrick Mining (NYSE:B), Anglogold Ashanti (NYSE:AU)
- Trio In The Hot Medical Sector Is Led By This Retail Health Products Leader. Check Out IBD 50, Stock Spotlight Premium Lists.
- AngloGold Ashanti (AU) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- Operational Disruptions Hurt HMY's Production: More Challenges Ahead?
- Why AngloGold Ashanti Rallied Today
- AngloGold Ashanti: ADR markiert Rekordhoch bei 63,12 USD
- AngloGold Ashanti stock hits all-time high at 63.12 USD
- New Strong Sell Stocks for September 10th
- Adobe and Applied Materials Stand Out for Fat Profit Margins
- Anglo American’s path to $53 billion Teck Resources merger
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- AngloGold Ashanti stock hits 52-week high at 59.95 USD
- Harmony Gold's Rising Costs: Can Margins Withstand the Pressure?
- Harmony Gold Mining ADR Scores Relative Strength Rating Upgrade; Hits Key Benchmark
- Stock Market Today: Dow Retreats As Nvidia Weighs Heavily; Marvell Flashes This Warning (Live Coverage)
- IM August 2025 – Strong Gold, Specialty Financings Push Totals To 4-Year High
- This Gold Stock Is A Billionaire Investor's Largest Holding And There's Still Room To Get In
- Aris Mining's Costs Climb: Can Margins Hold Up Amid Inflation?
- ARMN vs. AU: Which Gold Mining Stock is the Better Pick Now?
- Dutch Bros Climbs Onto 2 Top Stock Lists, APi Hits A Record High: Check Out These And Others Just Added To IBD Watchlists
Tagesspanne
63.14 65.04
Jahresspanne
22.45 67.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 64.52
- Eröffnung
- 64.06
- Bid
- 64.61
- Ask
- 64.91
- Tief
- 63.14
- Hoch
- 65.04
- Volumen
- 4.544 K
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- 11.82%
- 6-Monatsänderung
- 70.03%
- Jahresänderung
- 135.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K