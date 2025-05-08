Валюты / ARKB
ARKB: ARK 21Shares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interests
38.85 USD 0.52 (1.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARKB за сегодня изменился на 1.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.12, а максимальная — 38.88.
Следите за динамикой ARK 21Shares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interests. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
38.12 38.88
Годовой диапазон
33.14 111.77
- Предыдущее закрытие
- 38.33
- Open
- 38.36
- Bid
- 38.85
- Ask
- 39.15
- Low
- 38.12
- High
- 38.88
- Объем
- 1.228 K
- Дневное изменение
- 1.36%
- Месячное изменение
- 6.88%
- 6-месячное изменение
- -53.43%
- Годовое изменение
- -38.62%
