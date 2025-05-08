Währungen / ARKB
ARKB: ARK 21Shares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interests
39.06 USD 0.62 (1.61%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARKB hat sich für heute um 1.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.91 bis zu einem Hoch von 39.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die ARK 21Shares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interests-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ARKB News
Tagesspanne
38.91 39.20
Jahresspanne
33.14 111.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.44
- Eröffnung
- 39.04
- Bid
- 39.06
- Ask
- 39.36
- Tief
- 38.91
- Hoch
- 39.20
- Volumen
- 1.171 K
- Tagesänderung
- 1.61%
- Monatsänderung
- 7.46%
- 6-Monatsänderung
- -53.18%
- Jahresänderung
- -38.28%
