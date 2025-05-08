KurseKategorien
ARKB
ARKB: ARK 21Shares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interests

39.06 USD 0.62 (1.61%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARKB hat sich für heute um 1.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.91 bis zu einem Hoch von 39.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die ARK 21Shares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interests-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

ARKB News

Tagesspanne
38.91 39.20
Jahresspanne
33.14 111.77
Vorheriger Schlusskurs
38.44
Eröffnung
39.04
Bid
39.06
Ask
39.36
Tief
38.91
Hoch
39.20
Volumen
1.171 K
Tagesänderung
1.61%
Monatsänderung
7.46%
6-Monatsänderung
-53.18%
Jahresänderung
-38.28%
