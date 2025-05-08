QuotazioniSezioni
Valute / ARKB
Tornare a Azioni

ARKB: ARK 21Shares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interests

38.26 USD 0.80 (2.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARKB ha avuto una variazione del -2.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.24 e ad un massimo di 38.73.

Segui le dinamiche di ARK 21Shares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interests. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARKB News

Intervallo Giornaliero
38.24 38.73
Intervallo Annuale
33.14 111.77
Chiusura Precedente
39.06
Apertura
38.63
Bid
38.26
Ask
38.56
Minimo
38.24
Massimo
38.73
Volume
1.284 K
Variazione giornaliera
-2.05%
Variazione Mensile
5.25%
Variazione Semestrale
-54.14%
Variazione Annuale
-39.55%
20 settembre, sabato