The Parabolic Breakout Scanner Pro это комплексный инструмент анализа рынка разработанный для отслеживать несколько валютных пар и таймфреймов одновременно с использованием Обнаружение прорыва параболического SAR . Этот индикатор непрерывно сканирует в различных торговые инструменты и временные горизонты , идентифицирующие потенциальные модели прорыва и предоставление трейдерам централизованная панель управления торговых возможностей. Отслеживая Параболические модели разворота SAR на разных рынках и в разных временных рамках, это помогает трейдерам выявлять возникающие тенденции и потенциальные точки разворота без необходимости вручную проверять несколько диаграмм.

Этот возможность многовременного анализа позволяет трейдерам идентифицировать слияние между различными временными горизонтами, обеспечивая более сильное подтверждение потенциальных прорывов, когда краткосрочные сигналы выровняться с долгосрочные тенденции . Система интерфейс панели управления представляет четкий обзор текущих рыночных условий, выделяя инструменты, показывающие значительные прорывы Parabolic SAR отфильтровывая менее релевантные Рыночный шум . Трейдеры могут быстро оценить, какой валютные пары демонстрируют наиболее перспективные модели прорыва в различных временных интервалах от один экран .





Ключевые особенности

