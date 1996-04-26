Parabolic Breakout Scanner Pro

The   Parabolic Breakout Scanner Pro   это   комплексный инструмент анализа рынка   разработанный для   отслеживать несколько валютных пар и таймфреймов одновременно   с использованием   Обнаружение прорыва параболического SAR . Этот индикатор   непрерывно сканирует   в различных   торговые инструменты   и   временные горизонты , идентифицирующие   потенциальные модели прорыва   и предоставление трейдерам   централизованная панель управления   торговых возможностей. Отслеживая   Параболические модели разворота SAR   на разных рынках и в разных временных рамках, это помогает трейдерам выявлять   возникающие тенденции   и   потенциальные точки разворота   без необходимости вручную проверять несколько диаграмм.

Этот   возможность многовременного анализа   позволяет трейдерам идентифицировать   слияние   между различными временными горизонтами, обеспечивая   более сильное подтверждение   потенциальных прорывов, когда   краткосрочные сигналы   выровняться с   долгосрочные тенденции . Система   интерфейс панели управления   представляет   четкий обзор   текущих рыночных условий, выделяя инструменты, показывающие   значительные прорывы Parabolic SAR   отфильтровывая менее релевантные   Рыночный шум . Трейдеры могут быстро оценить, какой   валютные пары   демонстрируют наиболее   перспективные модели прорыва   в различных временных интервалах от   один экран .


Ключевые особенности

  • Мониторинг нескольких символов:   Одновременно отслеживает   Параболические прорывы SAR   по нескольким валютным парам и торговым инструментам
  • Многовременной анализ:   Сравнивает   сигналы прорыва   на разных таймфреймах графиков для   подтверждение
  • Централизованная панель управления:   Обеспечивает   организованный показ   из текущих возможностей прорыва с   цветные сигналы
  • Настраиваемое сканирование:   Настраиваемые параметры для   Настройки параболического SAR   и   уровни чувствительности
  • Автоматизированный доступ к диаграммам:   Быстрая навигация по   соответствующие диаграммы   с потенциальными моделями прорыва
  • Комплексная система оповещения:   Уведомления через   всплывающее окно, мобильное устройство или электронная почта   для значительных прорывов


Практическое применение в трейдинге

Сканер помогает трейдерам реализовать   систематические стратегии прорыва   путем определения того, когда   ценовое действие   прорывается   Параболические уровни SAR   на разных таймфреймах. Это   многотаймфреймовый подход к подтверждению   помогает фильтровать   ложные прорывы   и обеспечивает   Торговые сигналы с более высокой вероятностью . Трейдеры могут использовать панель управления, чтобы быстро определить, какие   валютные пары   показывают самые сильные   прорывной импульс   а затем перейти к конкретным временным интервалам для   Точное время входа . Система особенно полезна для трейдеров, отслеживающих   большие портфели   инструментов, которые хотят избежать пропуска   значительные прорывные движения .


Идеально для

  • Трейдеры с несколькими инструментами   которые одновременно отслеживают несколько валютных пар
  • Последователи стратегии прорыва   с использованием   Торговые подходы на основе Parabolic SAR
  • Свинг-трейдеры   находясь в поиске   подтвержденные сигналы прорыва   по всем временным рамкам
  • Сканеры рынка   необходим эффективный мониторинг нескольких рынков


Оптимальная конфигурация

Индикатор работает эффективно во всех   основные и второстепенные валютные пары , особенно с инструментами, которые демонстрируют   Наблюдаются сильные трендовые характеристики . Для достижения наилучших результатов комбинируйте мониторинг   коррелированные пары   идентифицировать   секторные прорывы и использование   комбинации таймфреймов   которые соответствуют вашему стилю торговли (например, H1–H4 для свинг-трейдинга или M15–M30 для внутридневного подхода). Многие трейдеры считают полезным устанавливать разные   уровни чувствительности   для разных таймфреймов, чтобы отфильтровать менее значимые прорывы.


Заключительные заметки

The   Parabolic Breakout Scanner Pro   обеспечивает   систематический мониторинг рынка   используя установленные   Методология параболического SAR   по нескольким торговым инструментам и таймфреймам.   централизация обнаружения прорывов   в единой панели, это помогает трейдерам   эффективно идентифицировать   потенциальные возможности без постоянного   Мониторинг диаграмм вручную . Пользователи должны тестировать различные   настройки параметров   и   комбинации инструментов   в демо-аккаунтах, чтобы найти конфигурации, соответствующие их индивидуальным особенностям   торговые предпочтения   и   уровни толерантности к риску .

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Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Другие продукты этого автора
ImpulseMap MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
ImpulseMap       является       Индикатор структуры рынка для MT4 и MT5       который автоматически идентифицирует и отображает       Высшие вершины (ВВ)   ,       Более высокие минимумы (HL)   ,       Нижние максимумы (LH)   ,       Нижние минимумы (LL)   ,       Нарушения структуры (BOS)   ,       Изменения характера (CHoCH)   и       Своды ликвидности       Помогает трейдерам с большей ясностью понимать развитие тренда, его продолжение и потенциальные развороты. Создано для       Динамика цен
Entry Point Dashboard Ultimate MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Индикатор   Entry Point Dashboard Ultimate   — это   многовременной торговый индикатор для MT4 и MT5,   разработанный для упрощения   технического анализа   ,   анализа рыночных трендов   и   определения точек входа   путем объединения нескольких торговых инструментов в единую визуальную панель. Индикатор анализирует   скользящие средние   ,   CCI   ,   RSI   ,   стохастический осциллятор   , данные импульса и объемы на выбранных временных интервалах, создавая структурированный обзор текущей рын
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.56 (9)
Индикаторы
Candle Power Pro   — это   индикатор анализа объема   , предназначенный для анализа   реального тикового объема   ,   бычьего/медвежьего давления   ,   дисбаланса покупателей и продавцов   , а также   соотношения цены и объема   непосредственно на графике. Индикатор преобразует активность объема свечей в визуальную систему анализа рынка, отображая   процентное соотношение бычьего и медвежьего объема   , доминирование объема, условия дивергенции и сигналы подтверждения тренда. Разработанный для
SMC Sessions MT5
Thushara Dissanayake
5 (2)
Индикаторы
Индикатор сессий SMC   — это точный инструмент, созданный для   трейдеров Smart Money   , которые полагаются на   концепции ИКТ, охоту за ликвидностью   и   стратегии на основе сессий   . Он плавно отображает критические торговые зоны на основе сессий, используя самые проверенные и популярные концепции, используемые трейдерами институционального уровня. Этот индикатор сессий «все в одном» накладывает на ваш график самые эффективные и высоковероятностные стратегии диапазона, включая:   ICT Asian
ICT NewYork Open Killzone MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Индикатор ICT NewYork Open Killzone   предназначен для трейдеров, которые следуют   концепциям Smart Money (SMC)   ,   торговым моделям ICT   и   стратегиям на основе ликвидности   на   рынке Forex   . Этот инструмент отмечает   New York Open Killzone   , охватывая   период с 11:00 до 14:00 по Гринвичу   , критическое время, когда институциональный объем часто приводит к крупным движениям. Индикатор выделяет   диапазоны сессий   ,   диапазоны маркет-мейкеров   ,   свипы ликвидности   ,   зоны FV
Donchian Time Sync Analyzer MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Анализатор синхронизации времени Дончиана   добавляет мощное   многотаймфреймовое   измерение к классическому анализу каналов Дончиана, позволяя трейдерам одновременно отслеживать   силу тренда   и потенциальные   сигналы разворота   на пяти различных временных периодах. Этот продвинутый индикатор рассчитывает максимальные и минимальные значения на выбранных вами таймфреймах, генерируя   чёткие визуальные сигналы   , помогающие определить схождение направления тренда на нескольких временных гори
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Индикатор диапазона Нью-Йорка   — это инструмент анализа на основе сессии, разработанный для трейдеров, применяющих   концепции   ICT (Inner Circle Trader)   , торговлю Smart Money и   институциональные методы ценового действия   . Разработанный специально для сессии Нью-Йорка, этот индикатор фиксирует ценовой диапазон между   12:00   и   14:00 по Гринвичу   , критический период, который совпадает с   закрытием Лондона   и   открытием Нью-Йорка   . Он определяет   максимумы и минимумы сессии   ,
Smart Daily Fibonacci MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Smart Daily Fibonacci   is a   Daily Fibonacci Indicator for MT4 and MT5   that automatically draws   Fibonacci Retracement   and   Fibonacci Extension   levels using the previous trading day's high and low. Designed for   Forex traders ,   gold traders ,   index traders ,   cryptocurrency traders ,   scalpers ,   day traders ,   swing traders , and   prop firm traders , it helps create a structured daily trading framework without the need to manually draw Fibonacci tools every session. By trans
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Индикаторы
Индикатор   Candle GAP   является важным инструментом для трейдеров, использующих   стратегии Gap Trading   , поскольку он автоматически определяет свечные разрывы для каждого дня недели. Гэп относится к разнице ценовых уровней между закрытием и открытием двух последовательных дней. Этот индикатор распознает четыре типа гэп-паттернов: обычный, прорыв, продолжение и истощение. Включив этот индикатор в любой график, трейдеры могут проверять свои сигналы и улучшать свои торговые решения. Одной из
FREE
Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
Индикаторы
Extract Candle Power   — это индикатор извлечения объема в реальном времени, который дает ценную информацию о поведении продавцов и покупателей во время каждой свечи. Анализируя объемные данные, трейдеры могут принимать более обоснованные решения о рыночных тенденциях и потенциальных разворотах, превосходя возможности традиционных индикаторов скользящих средних. Этот мощный инструмент позволяет извлекать и анализировать объем продавцов и покупателей текущей свечи, а также сравнивать его с объем
Three MA Alert
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Индикатор   Triple MA Crossover Alert   предназначен для анализа направления рынка с использованием комбинации трех скользящих средних:   быстрой   ,   обычной   и   медленной   . Индикатор помогает трейдерам выявлять изменения   рыночного тренда   , потенциальные   бычьи и медвежьи тренды   , а также важные области движения цены благодаря четкой структуре с тремя скользящими   средними   . Сочетая   технический анализ   ,   анализ тренда   и настраиваемые   торговые оповещения   , этот   индика
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
Индикаторы
Представляем   Mr. Fibonacci   , удивительный индикатор, разработанный для упрощения процесса рисования и корректировки уровней Фибоначчи на графике. Этот индикатор предлагает исключительные возможности настройки для профессиональных трейдеров, позволяя им с точностью рисовать любой уровень Фибоначчи. Кроме того, он предоставляет мобильные уведомления, оповещения по электронной почте и всплывающие оповещения, когда цена достигает уровней Фибоначчи, гарантируя, что вы никогда не упустите потенци
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
Индикаторы
Two MA Crossover   — это мощная система уведомлений, разработанная специально для трейдеров, которые полагаются на   стратегию пересечения скользящих средних   . Этот полностью автоматический индикатор служит комплексной системой оповещения, гарантируя, что вы никогда не пропустите важное торговое событие. Он отправляет уведомления на ваше мобильное устройство, электронную почту и отображает всплывающие оповещения со звуком на вашем компьютере, когда обнаруживает пересечение скользящих средних
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
Индикаторы
Индикатор   Pivot Confluence Zones   — это инструмент   технического анализа для MT4 и MT5   , предназначенный для определения   зон коррекции   ,   областей разворота   , а также   уровней поддержки и сопротивления   путем объединения   точек разворота (Pivot Points)   ,   уровней коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement   )   ,   ATR   и   ADR   в единое торговое пространство. Вместо использования одного технического инструмента, индикатор ищет   зоны слияния   , где перекрываются несколько
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Этот технический индикатор автоматически идентифицирует и анализирует поведение цены, используя различные   паттерны разворотных свечей   на графике. Он удобно рисует стрелки вместе с соответствующими названиями паттернов, что упрощает обнаружение последних паттернов разворотных свечей. С помощью этого индикатора вы можете быстро определить и сравнить анализ графика с ранее выявленными моделями свечей. Индикатор включает в себя ряд реализованных моделей свечей, как простых, так и сложных, таких
Reversal Alert Pro
Thushara Dissanayake
2.5 (2)
Индикаторы
Индикатор   Reversal Alert Pro   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматического обнаружения областей разворота на рынке. Он предлагает удобные уведомления, отправляемые прямо на ваше мобильное устройство, и отображает всплывающие оповещения со звуком. Включив этот индикатор в свою торговую стратегию, вы сможете эффективно фильтровать торговые позиции. Кроме того, индикатор предоставляет возможность использовать индикаторы CCI, RSI и Stochastic для дальнейшего уточнения генерируемы
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Технический индикатор   «Сила валюты 7»   — это мощный инструмент, призванный помочь трейдерам оценить силу семи самых популярных валют. Анализируя силу AUD, USD, EUR, GBP, JPY, CHF и CAD, этот индикатор дает ценную информацию о динамике валют. Он представляет силу валюты на графике с помощью линий, что позволяет трейдерам быстро оценить относительную силу различных валют. Одной из выдающихся особенностей этого индикатора является его способность отображать на графике расширенный объем историче
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
Эксперты
BullsBears Action Expert Advisor   — это передовое торговое решение, разработанное для трейдеров, которые полагаются на анализ рынка на основе объема. Используя данные об объеме Bulls and Bears, этот советник автоматически определяет потенциальные торговые возможности на основе силы рынка и исполняет ордера Buy или Sell в соответствии с заданными пользователем параметрами. Он полностью настраиваемый, что позволяет трейдерам точно настраивать свои стратегии с помощью нескольких фильтров, опций у
Crossover Action
Thushara Dissanayake
Эксперты
Советник Crossover Action   — это продвинутый инструмент, предназначенный для автоматизации одной из самых популярных торговых стратегий —   стратегии пересечения скользящих средних   . Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и мощным функциям этот советник упрощает ручную торговлю и выполняет сделки автоматически на основе пересечения скользящих средних. Одной из ключевых особенностей этого советника является его надлежащая система управления рисками, гарантирующая, что сделки выполняются с
CCI Action
Thushara Dissanayake
Эксперты
Советник CCI Action   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации   стратегии CCI (индекс товарного канала)   , позволяющий трейдерам извлекать выгоду из касаний уровня CCI. Благодаря удобным настройкам и надежной системе управления рисками этот советник представляет собой надежное и эффективное решение для трейдеров, желающих использовать индикатор CCI в своем торговом подходе. Одной из ключевых особенностей этого советника является правильная система управления рисками, которая
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Эксперты
Советник News Robo — это мощный инструмент, предназначенный для помощи новостным трейдерам в открытии отложенных ордеров со скрытым стоп-лоссом во время выхода новостей. Он предлагает несколько функций, которые улучшают ваш торговый опыт и защищают ваши сделки. Одной из ключевых особенностей News Robo является скрытый стоп-лосс, который идеально подходит для новостных трейдеров, которые предпочитают скрывать свои стоп-лоссы от брокеров-маркет-мейкеров. Стоп-лосс автоматически раскрывается после
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
Эксперты
Советник RSI Action   — это мощный инструмент, который автоматизирует популярные стратегии   RSI (индекс относительной силы)   , обеспечивая эффективную и точную торговлю. Используя уровни перекупленности и перепроданности, этот советник определяет оптимальные точки входа для ордеров на покупку и продажу. Он также предлагает различные варианты фильтрации сигналов для повышения точности торговли, включая точки разворота RSI, отложенные ордера, идентификацию основного тренда и сигналы пересечения
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Эксперты
Советник Fibo Scalper Pro   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации популярных   торговых стратегий Фибоначчи   . Он упрощает процесс торговли, автоматически рисуя и корректируя уровни Фибоначчи на графике. Эта функция обеспечивает удобство и точность для трейдеров, которые используют уровни коррекции и расширения Фибоначчи в своем анализе. Одной из ключевых особенностей Fibo Scalper Pro является его возможность настройки. Это позволяет профессиональным трейдерам включать ил
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
Утилиты
Представляем   TPSL Driver Utility   , мощный инструмент, предназначенный для улучшения вашего торгового опыта за счет автоматизации управления стоп-лоссом и тейк-профитом. Эта утилита предназначена для каждого трейдера, который хочет беспрепятственного управления ордерами и передовых методов защиты прибыли. С помощью утилиты драйверов TPSL у вас есть возможность выбирать между двумя режимами управления заказами: скрытым и визуальным. Скрытый режим позволяет вам скрыть уровни тейк-профита и стоп
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (3)
Эксперты
Breakout Robot EA   — специализированный торговый инструмент, разработанный для автоматизации   прорывов на основе временных сессий   . Советник работает, рисуя рамку ценового диапазона и линии максимума/минимума в соответствии с указанными входными параметрами времени. Когда цена прорывается выше максимума или ниже минимума этого определенного диапазона, советник автоматически исполняет сделки. Основная функциональность системы сосредоточена на   прорыве EURJPY   между 22:00-02:00 GMT, в то вре
Entry Point
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Он       Точка входа       индикатор — это       профессиональная панель мониторинга сигналов       который объединяет несколько технических индикаторов на трех временных интервалах для получения единого результата.       Объединенный сигнал на вход   . Вместо того чтобы работать с отдельными окнами для скользящих средних, CCI, RSI, стохастического осциллятора, акселератора Билла Уильямса и анализа объемов, трейдеры могут просматривать все эти показатели в одном окне.       Интуитивно понятная в
Entry Point Dashboard Ultimate
Thushara Dissanayake
4 (5)
Индикаторы
Индикатор   Entry Point Dashboard Ultimate   — это   многовременной торговый индикатор для MT4 и MT5,   разработанный для упрощения   технического анализа   ,   анализа рыночных трендов   и   определения точек входа   путем объединения нескольких торговых инструментов в единую визуальную панель. Индикатор анализирует   скользящие средние   ,   CCI   ,   RSI   ,   стохастический осциллятор   , данные импульса и объемы на выбранных временных интервалах, создавая структурированный обзор текущей рын
Fibo Channels Ultimate
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Представляем технический индикатор   Fibo Channels Ultimate   , мощный инструмент, разработанный для того, чтобы коренным образом изменить вашу торговую стратегию Фибоначчи. Благодаря своей расширенной функциональности этот индикатор автоматически рисует все прошлые каналы Фибоначчи на вашем графике, экономя ваше время и усилия. Что отличает Fibo Channels Ultimate, так это его исключительные возможности настройки, позволяющие профессиональным трейдерам рисовать любой уровень Фибоначчи по своему
Crossover Tactics Ultimate
Thushara Dissanayake
Эксперты
Советник Crossover Tactics Ultimate   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации популярных   стратегий пересечения скользящих средних   . Он отлично подходит для определения оптимальных точек входа на основе пересечения трех скользящих средних, а также использует передовые методы фильтрации для повышения надежности сигналов. Однако, что отличает этот советник, так это его комплексная система управления торговлей, известная как алгоритм TPSL Driver Utility. Одной из выдающихся ос
DFP Reconnoiter Ultimate
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Представляем   DFP Reconnoiter Ultimate   — технический индикатор, специально разработанный для трейдеров, использующих   стратегию Daily Fibonacci Pivot   . Этот индикатор включает в себя стандартные уровни коррекции Фибоначчи, дневные уровни разворота, модели свечей, уровни ATR и ADR для определения областей разворота и выхода, что обеспечивает своевременные входы. Ключевые уровни восстановления Фибоначчи 38,2%, 50,0% или 61,8% предпочтительнее в сочетании с дневным центральным пивотом. Страте
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