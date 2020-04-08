Fibonacci Trend Marker

Fibonacci Trend Marker — трендовый индикатор, анализирующий поведение текущей свечи относительно диапазона High-Low (HL) предыдущих свечей с использованием уровней отката Фибоначчи. Он визуально отслеживает силу тренда, сигнализируя об ослаблении или развороте через изменение цвета свечи.


Особенности:

  • Индикатор разработан для трейдеров, ориентированных на трендовую торговлю, и помогает оперативно выявлять смену тренда на основе уровней Фибоначчи.
  • Эффективен на любом таймфрейме при достаточной волатильности рынка, когда наблюдается последовательность из 3–5 свечей, формирующих выраженное движение.
  • Размер свечей автоматически адаптируется к масштабу графика, обеспечивая корректное отображение при изменении уровня зума.
  • Высокая чувствительность к изменениям тренда, обусловленная анализом текущей свечи в реальном времени, делает индикатор идеальным для скальпинга на таймфреймах M1 и M5.\


Как торговать?

Вход в сделку: Открывайте позицию после смены цвета предыдущей закрытой свечи. Например, если свеча закрылась синей после красной, это сигнал к восходящему тренду — открывайте сделку на покупку (Buy).
Выход из сделки: Закрывайте позицию при обратной смене цвета предыдущей свечи или по достижении цели, например, 1–2 свечи в направлении тренда, в зависимости от волатильности рынка.
Цвет текущей (незакрытой) свечи может меняться в зависимости от котировок, что особенно полезно для скальперов, позволяя закрывать сделки до завершения свечи.


Настройки:

  1. Period — задает количество предыдущих свечей для расчета (например, 3, 5, 10).
  2. Fibo Level — определяет допустимый уровень отката текущей свечи по Фибоначчи (0.236, 0.382 и т.д.). Чем выше значение, тем позже индикатор сигнализирует о смене тренда.
  3. Цвет свечей — позволяет настроить цвета для бычьих и медвежьих сигналов.


Буферы отображаемые в окне данных (Data Window) можно использовать в торговом советнике.

Первые 4 буфера отображают значения OHLC бара, пятый - сигнальный, SignalTrendпри восходящем тренде - значение = 0, при нисходящем тренде = 1.














