Currency Strength Oscillator MT4

  • Индикаторы
  • Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    • MT5/MQL5 Developer в  Independent
    • ОАЭ
    • 1045
    Разработчик MT5/MQL5, создающий Expert Advisors, пользовательские индикаторы, а также инструменты для тестирования и валидации. Моя специализация — чистый, хорошо документированный код без перерисовки (No Repaint): логика по закрытым барам, проверенные буферы, корректное управление хэндлами и
  • Версия: 1.0
  • Активации: 10

Осциллятор силы валюты для MetaTrader 4

Индикатор относительной силы валюты, отображающий историю восьми основных валют.

Этот осциллятор силы валют отображает относительную силу восьми основных валют в виде истории, разложенную по 28 основные пары. В то время как стандартный индикатор силы валюты показывает, где обстоят дела сейчас, он показывает, как они туда попали — какая валюта укрепляется, какая перекатилась и где рейтинг перешел из рук в руки.

Все восемь серий представлены в виде документированных индикаторных буферов, поэтому советник может считывать силу валюты непосредственно из MetaTrader 4.

Как работает разложение

Каждая из восьми валют присутствует в семи из двадцати восьми пар. Его сила представляет собой среднее значение этих семи показаний, с перевернутым знаком там, где находится котируемая валюта – падение AUDJPY означает укрепление иены, а не ослабление.

Каждая пара вносит вклад ровно в две валюты, положительный в ее базу и отрицательный в ее котировку, поэтому во всем наборе эти вклады компенсируются, и сумма восьми сильных сторон равна нулю. Индикатор использует это как внутреннюю проверку: если значения не сбалансированы, декомпозиция будет неправильной. Это также означает, что показания являются относительными, а не абсолютными. Валюта не является сильной сама по себе, она сильна только по отношению к остальным валютам.

Поскольку при расчете используются валюты, а не график, на любом символе, на котором расположен индикатор, появляются одни и те же восемь линий.

Что история показывает, что снимок не может

Рейтинг покажет вам порядок сегодня. История расскажет вам, как долго это держалось, поднимается ли лидер или уже поворачивает, и когда две валюты поменялись местами. Пересечения — это места, где рейтинг переходит из рук в руки.

Отдельные валюты можно отключить, что зачастую более полезно, чем просмотр всех восьми. Нанесение на график только двух символов, составляющих собственный символ диаграммы, дает четкое представление о том, на какой стороне он движется.

Два способа измерения силы

Скорость изменения– это процентное изменение по результатам ретроспективного анализа. Его можно напрямую сравнивать между парами, потому что он относительен.

Стандартизированное расстояние от среднего значениявыражает одно и то же движение в стандартных отклонениях, что удерживает инструменты с очень разной волатильностью на одной шкале.

Они ведут себя по-разному при длительном просмотре. Оглядываясь назад 200 , скорость изменения накапливает постоянное смещение — несколько валют находятся выше или ниже нуля в течение всего окна, не пересекая его, — в то время как стандартизированный показатель остается по центру. Ни то, ни другое не является неправильным. Скорость изменения описывает действительно произошедшее движение; стандартизированная мера описывает, насколько она необычна. При коротком обзоре разница невелика.

Режим сопряжения

В парном режиме отображается одна линия: сила одной валюты минус другая. Это та же самая декомпозиция, сведенная к одному отношению, и она работает на любом графике — CHF минус JPY можно смотреть во время торговли EURAUD .

Это не то же самое, что цена CHFJPY . Цена представляет собой котировку одного рынка; это разница между двумя валютами, каждая из которых измеряется по всей матрице.

За пределами специальностей

Индикатор работает на любом графике, не только валютном. На графике золота или индекса валютные линии по-прежнему описывают валюты, а это зачастую именно то, что нужно: инструмент с ценой в долларах легче читать, когда рядом с ним виден сам доллар. Можно прикрепить более одного экземпляра с разными ретроспективами, чтобы сравнить более быстрое и медленное представление.

Обратите внимание, что там заявлено, а что нет. Золото не является частью 28 -парная матрица и не имеет собственного значения силы. На графике показан курс доллара, измеренный по матрице валютных курсов, который отображается рядом с ценой золота. Честно говоря, доллар ослаб, в то время как золото росло, а не то, что золото было сильным.

Чтение его из советника

Десять буферов представлены и задокументированы. Порядок буфера является фиксированным, в алфавитном порядке и не меняется при переключении отображения — скрытие валюты удаляет ее с графика, но буфер сохраняет ее значения, поэтому предпочтения пользователя по отображению не влияют на советник.

double jpy = iCustom(Symbol(), Period(), "CurrencyStrengthOscillator", 5, 1); // buffer 5 is always JPY, shift 1 is the last closed bar

  • 0 — AUD
  • 1 — CAD
  • 2 — CHF
  • 3 — EUR
  • 4 — GBP
  • 5 — JPY
  • 6 — NZD
  • 7 — USD
  • 8 — нулевая линия
  • 9 — спред пары, базовая минус котировка, заполняется в парном режиме

Входы

  • Мера прочности— скорость изменения или стандартизированное расстояние от среднего значения
  • Обзор— окно, в котором измеряется каждое показание, в барах; 14 по умолчанию
  • Сглаживание— к результату применено скользящее среднее; 3 по умолчанию, 1 ни для кого
  • Бары для расчета— как далеко назад рассчитывать; 500 по умолчанию, 0 для всей доступной истории
  • Суффикс символа— обнаруживается автоматически и может быть задан вручную для необычного имени брокера.
  • Показать спред по одной паре— переключается в режим пары, в котором сравнивается базовая и котируемая валюта
  • Показывать AUD через шоу USD — один переключатель для каждой валюты, все включены по умолчанию и игнорируются в парном режиме

Что показывают скриншоты

  • Все восемь валют на GBPUSD ежечасно— иена отделяется от пакета, в то время как доллар и фунт падают вместе с сопровождавшим это движением цен.
  • Окно данных— буферы против одного бара, каждый из которых имеет имя и доступен для чтения советником. Сумма восьми валютных значений в нем равна 0.001 , которое является свойством с нулевой суммой, выдерживающим обход до трех десятичных знаков округления дисплея.
  • USDJPY ежедневно с отображением только двух валют— доллар и иена, где пересечения совпадают с разворотами цены и больше ничего не конкурирует за внимание.
  • XAUUSD в час при изолированном долларе, по двум ретроспективным данным— два экземпляра индикатора в отдельных окнах, один медленнее, другой быстрее. Чем короче обзор, тем дольше подтверждается.
  • Режим сопряжения включен CHFJPY ежедневно— одна линия, швейцарский франк минус иена.
  • Диалог ввода— все настройки в окне свойств MT4.

Как далеко назад это заговор

Для разложения нужны все 28 пары на баре означают что угодно, поэтому используемая глубина — это самая короткая история среди них, а брокеры хранят гораздо меньше истории по второстепенным кросс-курсам, чем по основным. Если доступная история короче запрошенной, индикатор отображает все, что может, и сообщает о пределе один раз в журнале экспертов.

На коротких таймфреймах это незаметно. Это становится заметным на недельном и месячном графике, где общая история может составлять несколько сотен баров или меньше, а осциллятор начинает движение на середине графика, цена которого отходит гораздо дальше. Это предел, а не ошибка. Это свойство брокерских данных, и оно применимо к каждому инструменту укрепления валюты, о большинстве из них вам просто не говорят.

Бары для расчета значений по умолчанию 500 . Поднятие его или установка 0 для всей доступной истории дает более широкий обзор за счет более медленной первой загрузки на новом таймфрейме.

Поведение вычислений

Значения закрытого бара являются окончательными. Формирующийся бар обновляется до тех пор, пока не закроется, и пересчитывается на каждом тике, а не замораживается при первом касании, поэтому его значение устанавливается при закрытии, а не записывает ту цену, которая была на момент открытия бара.

Каждый бар разлагается из всех 28 пары или нет вообще. Каждая валюта усредняется по парам, которые фактически внесли в нее свой вклад, а не по предполагаемым семи. Сила, рассчитанная на основе частичного набора, выглядит точно так же, как реальные показания, и не может быть позже определена как неверная, поэтому индикатор ее не выдает.

Если в истории брокера отсутствует бар для одного из 28 пары, последнее известное закрытие этой пары переносится, а не отбрасывается пара, и о замене сообщается в журнале экспертов с указанием названия пары и количества затронутых баров. В каналах MetaTrader 4 такие пробелы встречаются чаще, чем в MetaTrader 5, поэтому две платформы могут незначительно отличаться по границам сеансов.

По поводу скриншотов.Изображения фиксируются в MetaTrader 5. Сборка MetaTrader 4 представляет собой прямой порт и проверялась по нему буфер за буфером на каждом таймфрейме, сравнивая бар за баром двух терминалов. Единственное найденное отличие — это описанная выше обработка разрыва связи, и оно единственное: то, что рассчитывает осциллятор силы валюты, одинаково на обеих платформах. Отличается сам терминал — отрисовка графиков и внешний вид диалога настроек.

Примечания

  • Рисует в отдельном окне, с десятью индикаторными буферами. Приведенная выше карта буфера фиксирована и не меняется при переключении дисплея.
  • Все 28 Основные пары должны быть доступны у вашего брокера. Индикатор сообщает обо всех отсутствующих поименно в журнале экспертов.
  • Начерченный диапазон ограничен самой короткой историей среди 28 пары, что видно на еженедельном и ежемесячном графике. О лимите сообщается один раз в журнале экспертов.
  • К одной и той же диаграмме можно прикрепить несколько экземпляров с разными ретроспективными данными или разными показателями.
  • Никаких внешних зависимостей.Каждое значение рассчитывается внутри индикатора. Он не вызывает какой-либо другой индикатор, поэтому нет дескрипторов сбоя, ничего, что нужно устанавливать рядом с ним, и нет зависимости от состояния вашей стандартной папки индикатора.

Что это такое, а что нет

Это инструмент технического анализа и фильтрации рыночных условий. Это не торговая система, она не подает сигналов на покупку или продажу, не дает никаких советов по инвестированию, не открывает позиции и не управляет ими.

Это скорее описательный, чем прогнозирующий характер. Он измеряет поведение восьми валют; он не прогнозирует, что они будут делать дальше, и не делается никаких заявлений о его эффективности.

Другие инструменты от этого разработчика

Я создаю индикаторы и советники MT4, уделяя особое внимание чистому, документированному, не требующему перерисовки коду — логике закрытых баров, проверенным буферам и отсутствию зависимостей от других индикаторов.

Посмотреть все опубликованные продукты →

Есть вопросы о расчете, декомпозиции или использовании этого вместе с вашими собственными инструментами? Напишите мне личное сообщение - с радостью отвечу.

Разработан и поддерживается Narayanan Mohanan, разработчиком MT4/MQL4.

Если вы заметили ошибку в переводе этой страницы, сообщите мне — я ее исправлю.

Рекомендуем также
Dragon Trend
Marco Fornero Monia
Индикаторы
Trend indicator with Multi-level Take Profit indication. Possibility to setting in normal or Aggressive mode. Fully customizable in color and alarm. Very useful to understand the trend and where price could go No need to explain, see the images. You'll se the trend, 3 possibly target and stop loss (or other take profit) when the trend change. You can adopt various strategy, for example. 1) Open trade and try to close it at target 1 2) Open 2 trade, close 1 at target 1, stop in profit for 2 and t
Pyro Trend
Oleksii Ferbei
Индикаторы
Pyro Trend - это новый продукт, который позволяет идентифицировать текущую рыночную фазу (восходящий тренд, нисходящий тренд или флет). Индикатор применим на любых данных и периодах. Середина трендовой волны, так же как и грани, это места особого накала и поведения рынка, при написании индикатора осуществлялась попытка реализовать именно нахождение середины. Pyro Trend - трендовый индикатор, использующий оригинальный алгоритм вычислений. Данный индикатор раскрашивает стрелки в разные цвета в з
Donchain highest lowest price channel
Thomas Tiozzo
Индикаторы
Представляем вам индикатор Donchian Channels для MQL4 — мощный инструмент технического анализа, разработанный для повышения вашей торговой успешности. Этот индикатор состоит из четырех линий, которые представляют верхние и нижние границы ценового движения за определенный период. С помощью индикатора Donchian Channels вы легко сможете определить потенциальные прорывы и развороты на рынке. Верхняя линия показывает наивысший пик за указанный период, а нижняя линия представляет наименьший минимум. П
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
RSI Divergence Pulse MT4
Ivan Stefanov
Индикаторы
RSI Divergence Pulse — Smart Divergence Scanner with MTF Panel, Zone Fill, Alerts & Dashboard FULL DESCRIPTION RSI Divergence Pulse is automatically detecting Regular and Hidden divergences, it shows a live Multi-Timeframe RSI panel, fills OB/OS zones for instant visual recognition, draws divergence lines on both the price chart and RSI subwindow, places Buy/Sell arrows, and provides real-time alerts. No more switching between 5 different RSI indicators. - COLOR-CODED RSI LINE    The RSI line
Trend Entry Arrows
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Developed methods for trading collected in one indicator. In the form of arrows, it defines entries in the direction of the trend. It has 2 types of arrows - trend and signal guides, informing about the potential movement in the direction of the trend. Works without redrawing, ready for use on all symbols/tools. The most suitable time frames to use are M15, M30, H1, H4. How to use The indicator finds the direction of the trend in the form of a signal arrow, a graphic rectangle stretches along
Niubility Trend
Qizhen Ma
Индикаторы
Niubility Trend  Niubility Trend displays the trend direction for all time frames in real time. You'll see at a glance at which direction the trends are running, how long they last and how powerful they are. All this makes it an easy-to-use trend trading system for beginners, advanced and professional traders. Features Easy to trade Customizable colors and sizes It is non-repainting and non-backpainting It is fantastic as a trailing stop method It implements alerts of all kinds
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Индикаторы
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
Sarangani Venom
Sherwin Dennis Tava Ruiz
Индикаторы
sarangani venom is 100% profitable, easy to use indicator, a chart without indicator is stressful and will lead you to many losses, this indicator is pleasing to the eye that will gives you more confident to trade when there is signal, your computer will gives sound and the spider will animate, it can be used to all time frame and to all currency, you have many options, when the candlestick touches to upper line it is buy, when it touches to lower line it is sell, when the rope is pull to buy ar
Non Repaint Arrow indicator and EA
Hakan Gule
Индикаторы
My indicator is 1000%, it never repaints, it works in every time period, there is only 1 variable, it sends notifications to your phone even if you are on vacation instead of at work, in a meeting, and there is also a robot version of this indicator With a single indicator you can get rid of indicator garbage It is especially suitable for scalping in the m1 and m5 time frames on the gold chart, and you can see long trends in the h1 time frame.
Apex Trend Sniper
Steffen Reinhold Noll
Индикаторы
Apex Trend Sniper Apex Trend Sniper — трендовый индикатор для MetaTrader 4. Он определяет изменения направления цены, сочетая осциллятор Williams Percent Range с многоуровневой системой фильтров. Сигналы отображаются непосредственно на графике в виде стрелок. Индикатор предназначен для использования на Bitcoin (BTCUSD), основных фондовых индексах (US30, GER40, NAS100, SPX500) и золоте (XAUUSD). Принцип работы Основной сигнал формируется на основе осциллятора Williams Percent Range. При пересечен
FREE
Dublgis
Ivan Simonika
Индикаторы
Вашему вниманию представлен чувствительный индикатор для профессионалов Dublgis. Cтроится на абсолютно новых алгоритмах и более работоспособный, на любых таймфреймах, поскольку фильтрует случайные блуждания цены. Находит и наглядно отображает точки разворота цены. Данный инструмент может использоваться в качестве подтверждения при совершении сделки, а также для определения направления тренда и его силы. Индикатор был разработан в качестве дополнения к ряду других наших торговых инструментов.
Pinbar scanner with RSI filter
Jan Flodin
3.5 (2)
Индикаторы
Я рекомендую вам прочитать       блог (руководство) продукта   от начала до конца, чтобы с самого начала было понятно, что предлагает индикатор. Этот многовременной и многосимвольный индикатор сканирует пин-бары. В сочетании с вашими собственными правилами и методами этот индикатор позволит вам создать (или улучшить) вашу собственную мощную систему. Функции Может одновременно отслеживать все символы, видимые в окне Market Watch. Примените индикатор только к одному графику и мгновенно отслеживай
ACB Breakout Arrows Scanner MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Это мультисимвольный и мультифреймовый сканер для нашего индикатора - ACB Breakout Arrows . По умолчанию он сканирует сигналы на покупку/продажу по 28 валютным парам и 9 таймфреймам одновременно .  Особенности Сканирует 252* комбинации символов и таймфреймов с одного графика. Откройте график с найденным сигналом и предустановленным шаблоном одним щелчком мыши.  Простое перетаскивание панели в любое место на графике. Оповещения в реальном времени с помощью всплывающих окон, звуков, push-уведомле
One unit ahead of the market
Mohammad Reza Aghaei
Индикаторы
This product shows you a different view of the market by examining the performance of volume and continuous patterns in the market, then by calculating the behavior of traders and market patterns, calculates the probability of the next movement of the market by calculations. Function. How to receive the signal: If the candlestick is currently a bullish candlestick, according to a market scan, if the next bullish candlestick is below 5%, you can open a free trade by hitting the wisdom areas.
Chart Analyzer
Innovicient Limited
Индикаторы
The Chart Analyzer is an MT4 indicator that provides visual arrow signals without redrawing them. In addition, we have included trendlines to validate your entries. This indicator has been fine-tuned to work with all timeframes and instruments.  The Chart Analyzer has a number of advantages Does not fade or remove arrows when drawn Sends both email and phone alerts. It is light on computer resources Easy to install. Default setting works just fine.  If price opens above the trendline, open bu
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
Индикаторы
Hydra Trend Rider   is a premium multi-timeframe dashboard that instantly reveals the market trend across 9 timeframes (M1 to Monthly). Using a highly accurate, non-repainting AI-Powered algorithm, it helps you trade in the direction of the dominant market momentum. Quick Links: User Manual & Guide: Here MT5 Version: Here MQL5 Channel - For daily market insights & updates: Join Here Disclaimer: Read the full product description before purchasing. Due to regulatory and compliance restrictions
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Индикаторы
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
ON Trade Japanese Candles
Abdullah Alrai
Индикаторы
Технический индикатор для обнаружения сильных паттернов ценового движения: Пин-бар, Внутренний бар и Внешний бар Введение: В области технического анализа паттерны ценового движения служат важными индикаторами потенциальных рыночных движений. Мы разработали утонченный технический индикатор, который упрощает идентификацию надежных паттернов ценового движения на графиках. Наш индикатор специализируется на обнаружении трех основных паттернов: Пин-бар, Внутренний бар и Внешний бар. Обнаруживаемые клю
Icarus BolliBand Change Display Indicator
James D Scuderi
Индикаторы
Icarus Bolli-Band Change Display(TM) Indicator is a simple, but highly effective tool for visually identifying areas where the all-important 'Bollinger Band' values are in a state of expansion, contraction of neither. The traditional Bollinger Bands have been widely applied to trading charts globally since their creation by John Bollinger several decades ago. One of the limitations of the traditional Bollinger Bands is the ability to clearly identify when the bands are in fact expanding or contr
Super Ichi
Sinan Durkan
Индикаторы
What is the Super Ichi Indicator? Super Ichi is an advanced combination of Ichimoku Kinko Hyo and SuperTrend indicators. This powerful technical analysis tool is designed to identify market trends and generate trading signals. What Does It Do? Dual-Level Trend Analysis : Uses customized versions of Tenkan-sen and Kijun-sen lines Automatic Signal Generation : Displays visual markers (arrows) at crossover points Real-Time Alert System : Provides audio and visual alerts when new signals occur Dynam
FREE
Market Command Center
Sivakumar Subbaiya
Индикаторы
Super Signal Series – V3 PRO Market Analytics Command Center Ultimate Multi-Symbol Trading Control Room Exclusive Bonus  When you purchase  this indicator, you receive 2 professional Gold EAs: MT4 Gold EA XAU Trend Matrix EA – Worth $150  : See the EA      https://www.mql5.com/en/market/product/162870 MT5 Gold EA XAU Steady Gain Pro – Worth $150  : See the EA     https://www.mql5.com/en/market/product/162861 Total Bonus Value: $300 Product Overview Market Analytics Command Center is a professio
OverBought OverSold Average Level Dashboard
Pearly Gianan
Индикаторы
This is  a dashboard indicator that displays the Average Level of each selected currency pairs that filters and gives us a signal for overbought (>=90%) or if price at extreme peak above 90, and/or oversold (<=10%) or if price at extreme peak below 10. The calculation is using Relative Strength Index default periods (2 & 9) applied to three different higher time frames H4,D1,&W1. This won't change or altered even if you change symbol or switch to lower time frames or even in monthly and year
StrongLevelsSR MT4
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Индикатор рассчитывает уровни подержки и сопротивления. В левом верхнем углу находится подсказка. Эту подсказку можно убрать. Подсказка на двух языка (английский и русский). Показывается ширина уровней поддержки и сопротивления. Отображается количество касаний уровней. Работает на всех таймфреймах. Можно использовать как самостоятельную торговую систему, так и как дополнение к другой системе. Скачайте демо-версию индикатора прямо сейчас и испытайте ее в тестере стратегий!
CCI Phases Indicator
Ihab Mohamed Kamal Fouda
Индикаторы
Introduction  The Commodity Channel Index, commonly known as the CCI, is a versatile indicator used by traders and investors to identify cyclical trends in commodities, stocks, and other securities. It was developed by Donald Lambert in 1980, primarily for commodity trading, but has since found widespread application in various financial markets. The CCI is particularly favored for its ability to gauge overbought and oversold levels in price movements. Historical Background  Donald Lambert, the
VWAP indicator for MT4
Renaud Herve Francois Candel
Индикаторы
Moving VWAP Indicator Moving VWAP is an important indicator drawing the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The VWAP is a reference used by institutional traders and acts as a level of support / resistance. If price is above VWAP then means market is bullish. If price is below VWAP then means market is bearish. It can be used to enter in the market with low risk (near VWAP) and also identify the correct direction of the market. The Moving VWAP is as simple as a Simple Moving Average. The m
Valiant Strong Trend
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
" Valiant Strong Trend " - Your Ultimate MT4 Signal Indicator Are you ready to elevate your trading game to new heights? Look no further than the "Valiant Strong Trend" MT4 signal indicator, your indispensable tool for navigating the complex world of financial markets. Key Features: Precise Trend Identification : "Valiant Strong Trend" employs advanced algorithms to accurately identify market trends, whether they are bullish or bearish. Say goodbye to guesswork and hello to informed trading deci
Ezy Option Signal
Nirundorn Promphao
Индикаторы
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
HTF Candle Insight
Adisorn Soodkanueng
Индикаторы
Title: HTF Candle Insight - See the Big Picture on One Chart Introduction: Stop switching tabs constantly! HTF Candle Insight allows you to visualize Higher Timeframe price action directly on your current trading chart. Whether you are a Scalper, Day Trader, or Swing Trader, seeing the "Big Picture" candle structure is crucial for identifying trends, reversals, and key levels (Support/Resistance). Key Features: Dual HTF Overlay: Display up to 2 different Higher Timeframes simultaneously (e.g.,
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.67 (27)
Индикаторы
TPSproTrend PRO   - это трендовый индикатор, который автоматически анализирует рынок и предоставляет информацию о тренде и его изменениях, а также отображает точки входа в сделки  без перерисовки!   ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   NSTRUCTIONS  ENG      -     VERSION MT5     Основные функции: Точные сигналы на вход БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ! Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к поте
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только н
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне после покупки и получите Neuro Poseidon Assistant в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденн
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (26)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Индикаторы
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
DayTrader PRO DayTrader PRO — это передовой торговый индикатор, сочетающий фильтр Лагерра (Laguerre Filter) Джона Элерса с мощным движком автоматической оптимизации. Вместо использования фиксированных параметров индикатор автоматически подбирает оптимальные настройки на основе недавних рыночных условий, что позволяет адаптироваться к изменяющейся волатильности без необходимости ручной корректировки. Индикатор генерирует четкие сигналы на ПОКУПКУ и ПРОДАЖУ, а также адаптивные уровни Stop Loss и T
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Другие продукты этого автора
Anchored Volume Delta with Adaptive Bands
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Этот индикатор отображает Cumulative Volume Delta (CVD) — накопительную сумму объёма каждого бара с учётом направления его закрытия — внутри адаптивных полос стандартного отклонения. Он помогает ответить на вопрос, на который сама цена ответить не может: поддерживается ли движение участием объёма или цена движется по инерции. Накопительная сумма сбрасывается на выбранной вами опорной точке (anchor) — ежедневно, еженедельно или ежемесячно, — поэтому значение всегда рассчитывается относительно тек
FREE
Anchored Volume Delta with Adaptive Bands MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор строит кумулятивную дельту объёма (CVD) — нарастающий итог объёма каждого бара со знаком в зависимости от направления его закрытия — внутри адаптивных полос стандартного отклонения. Он отвечает на вопрос, на который цена сама по себе не отвечает: движение поддержано участием или это просто дрейф? Нарастающий итог начинается заново на выбранной вами точке привязки — дневной, недельной или месячной, — поэтому показание всегда соотносится с текущей сессией, неделей или месяцем, а не с нач
FREE
Force Index with Adaptive Volatility Bands
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Этот индикатор отображает Force Index — изменение цены каждого бара, умноженное на его объём, — внутри адаптивных полос стандартного отклонения. Если цена сама по себе показывает, что рынок сдвинулся, то Force Index показывает, сколько усилий на это потребовалось. Значительное изменение цены на малом объёме и небольшое изменение на большом объёме — совершенно разные события, даже если свечи выглядят похоже. Force Index разделяет их, объединяя оба параметра в одно значение, а полосы помещают это
FREE
MTF Currency Strength Panel MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
MTF Currency Strength Panel for MetaTrader 4 Мультитаймфреймовый индикатор силы валют: все 28 основных пар на одном графике. Эта панель силы валют показывает, где сейчас находятся восемь основных валют и как каждая из 28 основных пар двигалась одновременно на девяти таймфреймах — от M1 до MN1. Оба показателя выводятся на одном графике и обновляются по таймеру. Самостоятельное ранжирование пар вводит в заблуждение. Когда движется одна валюта, каждая содержащая ее пара движется вместе с ней, поэто
FREE
Multi Timeframe Currency Strength Panel
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
MTF Currency Strength Panel for MetaTrader 5 Мультитаймфреймовый индикатор силы валют: все 28 основных пар на одном графике. Эта панель силы валют показывает, где сейчас находятся восемь основных валют и как каждая из 28 основных пар двигалась одновременно на девяти таймфреймах — от M1 до MN1. Оба показателя выводятся на одном графике и обновляются по таймеру. Ранжировать пары по отдельности — путь к ошибочным выводам. Когда движется одна валюта, вместе с ней движется каждая пара, в которую она
FREE
Force Index with Adaptive Volatility Bands MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Этот индикатор отображает Индекс силы — изменение цены каждого бара, умноженное на его объём — внутри полос адаптивного стандартного отклонения. Если только цена говорит вам о движении рынка, индекс силы показывает, сколько усилий было затрачено на его перемещение. Большое изменение цены при небольшом объеме и небольшое изменение при большом объеме — это совершенно разные события, даже если свечи выглядят одинаково. Индекс силы разделяет их, объединяя оба показания в одно, и полосы помещают это
FREE
OBVCD Pro MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
OBVCD Pro — это импульсный осциллятор, который применяет анализ конвергенции/дивергенции к Балансовый объем (OBV) вместо цены, сочетая адаптивные полосы волатильности с классификатором режимов с 5 состояниями, который можно прочитать визуально на графике или использовать непосредственно советником. Большинство классических осцилляторов анализируют только цену. OBVCD Pro рассчитывает конвергенцию и дивергенцию на основе совокупного объемного потока, поэтому он измеряет участие в движении рынка, а
Oscillator Regime Suite MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор применяет конструкцию схождения/расхождения — быстрая скользящая средняя минус медленная, с сигнальной линией — к ряду, производному от объёма , а не к цене. На выбор доступны три источника: кумулятивная дельта объёма, индекс силы и балансовый объём. Поверх результата строятся адаптивные полосы волатильности, и каждый завершённый бар классифицируется в одно из пяти состояний режима. Это состояние выводится в отдельный числовой буфер, поэтому советник может читать его напрямую. Почему в
OBVCD Pro
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
OBVCD Pro — осциллятор моментума, который применяет анализ схождения и расхождения к индикатору On-Balance Volume (OBV) , а не к цене, объединяя адаптивные полосы волатильности с классификатором рыночного режима на пять состояний. Результат можно оценивать визуально на графике или считывать напрямую из советника (Expert Advisor). Большинство классических осцилляторов анализируют только цену. OBVCD Pro рассчитывает схождение и расхождение на основе накопленного объема, поэтому оценивает участие о
Currency Strength Oscillator MT5
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор строит историю относительной силы восьми основных валют, раскладывая её из 28 главных пар. Панель показывает, как обстоят дела сейчас. Здесь видно, как рынок к этому пришёл: какая валюта укреплялась, какая уже развернулась и где сменился лидер. Все восемь рядов доступны как документированные буферы индикатора, поэтому советник может читать силу валют напрямую. Как работает декомпозиция Каждая из восьми валют встречается в семи из двадцати восьми пар. Её сила — это среднее этих семи зна
Oscillator Regime Suite
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор применяет конструкцию схождения/расхождения — быстрая скользящая средняя минус медленная, с сигнальной линией — к ряду, производному от объёма , а не к цене. На выбор доступны три источника: кумулятивная дельта объёма, индекс силы и балансовый объём. Поверх результата строятся адаптивные полосы волатильности, и каждый завершённый бар классифицируется в одно из пяти состояний режима. Это состояние выводится в отдельный числовой буфер, поэтому советник может читать его напрямую. Почему в
Structure Flow and Trailing Stop
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор рисует на ценовом графике две линии: адаптивную линию потока, следующую за направлением рынка, и трейлинг-стоп, который движется только в этом направлении и никогда обратно. Небольшая панель показывает состояние, стоящее за ними. Трейлинг-стоп может рассчитываться пятью разными способами. Это не вариации одной идеи — каждый привязан к чему-то своему, и на одном и том же графике они нередко расходятся. Линия потока Адаптивное среднее. Оно сильно сглаживает, когда цена ходит в диапазоне,
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв