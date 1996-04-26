Currency Strength Oscillator MT4

Осциллятор силы валюты для MetaTrader 4

Индикатор относительной силы валюты, отображающий историю восьми основных валют.

Этот осциллятор силы валют отображает относительную силу восьми основных валют в виде истории, разложенную по 28 основные пары. В то время как стандартный индикатор силы валюты показывает, где обстоят дела сейчас, он показывает, как они туда попали — какая валюта укрепляется, какая перекатилась и где рейтинг перешел из рук в руки.

Все восемь серий представлены в виде документированных индикаторных буферов, поэтому советник может считывать силу валюты непосредственно из MetaTrader 4.

Как работает разложение

Каждая из восьми валют присутствует в семи из двадцати восьми пар. Его сила представляет собой среднее значение этих семи показаний, с перевернутым знаком там, где находится котируемая валюта – падение AUDJPY означает укрепление иены, а не ослабление.

Каждая пара вносит вклад ровно в две валюты, положительный в ее базу и отрицательный в ее котировку, поэтому во всем наборе эти вклады компенсируются, и сумма восьми сильных сторон равна нулю. Индикатор использует это как внутреннюю проверку: если значения не сбалансированы, декомпозиция будет неправильной. Это также означает, что показания являются относительными, а не абсолютными. Валюта не является сильной сама по себе, она сильна только по отношению к остальным валютам.

Поскольку при расчете используются валюты, а не график, на любом символе, на котором расположен индикатор, появляются одни и те же восемь линий.

Что история показывает, что снимок не может

Рейтинг покажет вам порядок сегодня. История расскажет вам, как долго это держалось, поднимается ли лидер или уже поворачивает, и когда две валюты поменялись местами. Пересечения — это места, где рейтинг переходит из рук в руки.

Отдельные валюты можно отключить, что зачастую более полезно, чем просмотр всех восьми. Нанесение на график только двух символов, составляющих собственный символ диаграммы, дает четкое представление о том, на какой стороне он движется.

Два способа измерения силы

Скорость изменения– это процентное изменение по результатам ретроспективного анализа. Его можно напрямую сравнивать между парами, потому что он относительен.

Стандартизированное расстояние от среднего значениявыражает одно и то же движение в стандартных отклонениях, что удерживает инструменты с очень разной волатильностью на одной шкале.

Они ведут себя по-разному при длительном просмотре. Оглядываясь назад 200 , скорость изменения накапливает постоянное смещение — несколько валют находятся выше или ниже нуля в течение всего окна, не пересекая его, — в то время как стандартизированный показатель остается по центру. Ни то, ни другое не является неправильным. Скорость изменения описывает действительно произошедшее движение; стандартизированная мера описывает, насколько она необычна. При коротком обзоре разница невелика.

Режим сопряжения

В парном режиме отображается одна линия: сила одной валюты минус другая. Это та же самая декомпозиция, сведенная к одному отношению, и она работает на любом графике — CHF минус JPY можно смотреть во время торговли EURAUD .

Это не то же самое, что цена CHFJPY . Цена представляет собой котировку одного рынка; это разница между двумя валютами, каждая из которых измеряется по всей матрице.

За пределами специальностей

Индикатор работает на любом графике, не только валютном. На графике золота или индекса валютные линии по-прежнему описывают валюты, а это зачастую именно то, что нужно: инструмент с ценой в долларах легче читать, когда рядом с ним виден сам доллар. Можно прикрепить более одного экземпляра с разными ретроспективами, чтобы сравнить более быстрое и медленное представление.

Обратите внимание, что там заявлено, а что нет. Золото не является частью 28 -парная матрица и не имеет собственного значения силы. На графике показан курс доллара, измеренный по матрице валютных курсов, который отображается рядом с ценой золота. Честно говоря, доллар ослаб, в то время как золото росло, а не то, что золото было сильным.

Чтение его из советника

Десять буферов представлены и задокументированы. Порядок буфера является фиксированным, в алфавитном порядке и не меняется при переключении отображения — скрытие валюты удаляет ее с графика, но буфер сохраняет ее значения, поэтому предпочтения пользователя по отображению не влияют на советник.

double jpy = iCustom(Symbol(), Period(), "CurrencyStrengthOscillator", 5, 1); // buffer 5 is always JPY, shift 1 is the last closed bar

0 — AUD

— AUD 1 — CAD

— CAD 2 — CHF

— CHF 3 — EUR

— EUR 4 — GBP

— GBP 5 — JPY

— JPY 6 — NZD

— NZD 7 — USD

— USD 8 — нулевая линия

— нулевая линия 9 — спред пары, базовая минус котировка, заполняется в парном режиме

Входы

Мера прочности — скорость изменения или стандартизированное расстояние от среднего значения

— скорость изменения или стандартизированное расстояние от среднего значения Обзор — окно, в котором измеряется каждое показание, в барах; 14 по умолчанию

— окно, в котором измеряется каждое показание, в барах; 14 по умолчанию Сглаживание — к результату применено скользящее среднее; 3 по умолчанию, 1 ни для кого

— к результату применено скользящее среднее; 3 по умолчанию, 1 ни для кого Бары для расчета — как далеко назад рассчитывать; 500 по умолчанию, 0 для всей доступной истории

— как далеко назад рассчитывать; 500 по умолчанию, 0 для всей доступной истории Суффикс символа — обнаруживается автоматически и может быть задан вручную для необычного имени брокера.

— обнаруживается автоматически и может быть задан вручную для необычного имени брокера. Показать спред по одной паре — переключается в режим пары, в котором сравнивается базовая и котируемая валюта

— переключается в режим пары, в котором сравнивается базовая и котируемая валюта Показывать AUD через шоу USD — один переключатель для каждой валюты, все включены по умолчанию и игнорируются в парном режиме

Что показывают скриншоты

Все восемь валют на GBPUSD ежечасно — иена отделяется от пакета, в то время как доллар и фунт падают вместе с сопровождавшим это движением цен.

— иена отделяется от пакета, в то время как доллар и фунт падают вместе с сопровождавшим это движением цен. Окно данных — буферы против одного бара, каждый из которых имеет имя и доступен для чтения советником. Сумма восьми валютных значений в нем равна 0.001 , которое является свойством с нулевой суммой, выдерживающим обход до трех десятичных знаков округления дисплея.

— буферы против одного бара, каждый из которых имеет имя и доступен для чтения советником. Сумма восьми валютных значений в нем равна 0.001 , которое является свойством с нулевой суммой, выдерживающим обход до трех десятичных знаков округления дисплея. USDJPY ежедневно с отображением только двух валют — доллар и иена, где пересечения совпадают с разворотами цены и больше ничего не конкурирует за внимание.

— доллар и иена, где пересечения совпадают с разворотами цены и больше ничего не конкурирует за внимание. XAUUSD в час при изолированном долларе, по двум ретроспективным данным — два экземпляра индикатора в отдельных окнах, один медленнее, другой быстрее. Чем короче обзор, тем дольше подтверждается.

— два экземпляра индикатора в отдельных окнах, один медленнее, другой быстрее. Чем короче обзор, тем дольше подтверждается. Режим сопряжения включен CHFJPY ежедневно — одна линия, швейцарский франк минус иена.

— одна линия, швейцарский франк минус иена. Диалог ввода— все настройки в окне свойств MT4.

Как далеко назад это заговор

Для разложения нужны все 28 пары на баре означают что угодно, поэтому используемая глубина — это самая короткая история среди них, а брокеры хранят гораздо меньше истории по второстепенным кросс-курсам, чем по основным. Если доступная история короче запрошенной, индикатор отображает все, что может, и сообщает о пределе один раз в журнале экспертов.

На коротких таймфреймах это незаметно. Это становится заметным на недельном и месячном графике, где общая история может составлять несколько сотен баров или меньше, а осциллятор начинает движение на середине графика, цена которого отходит гораздо дальше. Это предел, а не ошибка. Это свойство брокерских данных, и оно применимо к каждому инструменту укрепления валюты, о большинстве из них вам просто не говорят.

Бары для расчета значений по умолчанию 500 . Поднятие его или установка 0 для всей доступной истории дает более широкий обзор за счет более медленной первой загрузки на новом таймфрейме.

Поведение вычислений

Значения закрытого бара являются окончательными. Формирующийся бар обновляется до тех пор, пока не закроется, и пересчитывается на каждом тике, а не замораживается при первом касании, поэтому его значение устанавливается при закрытии, а не записывает ту цену, которая была на момент открытия бара.

Каждый бар разлагается из всех 28 пары или нет вообще. Каждая валюта усредняется по парам, которые фактически внесли в нее свой вклад, а не по предполагаемым семи. Сила, рассчитанная на основе частичного набора, выглядит точно так же, как реальные показания, и не может быть позже определена как неверная, поэтому индикатор ее не выдает.

Если в истории брокера отсутствует бар для одного из 28 пары, последнее известное закрытие этой пары переносится, а не отбрасывается пара, и о замене сообщается в журнале экспертов с указанием названия пары и количества затронутых баров. В каналах MetaTrader 4 такие пробелы встречаются чаще, чем в MetaTrader 5, поэтому две платформы могут незначительно отличаться по границам сеансов.

По поводу скриншотов.Изображения фиксируются в MetaTrader 5. Сборка MetaTrader 4 представляет собой прямой порт и проверялась по нему буфер за буфером на каждом таймфрейме, сравнивая бар за баром двух терминалов. Единственное найденное отличие — это описанная выше обработка разрыва связи, и оно единственное: то, что рассчитывает осциллятор силы валюты, одинаково на обеих платформах. Отличается сам терминал — отрисовка графиков и внешний вид диалога настроек.

Примечания

Рисует в отдельном окне, с десятью индикаторными буферами. Приведенная выше карта буфера фиксирована и не меняется при переключении дисплея.

Все 28 Основные пары должны быть доступны у вашего брокера. Индикатор сообщает обо всех отсутствующих поименно в журнале экспертов.

Начерченный диапазон ограничен самой короткой историей среди 28 пары, что видно на еженедельном и ежемесячном графике. О лимите сообщается один раз в журнале экспертов.

К одной и той же диаграмме можно прикрепить несколько экземпляров с разными ретроспективными данными или разными показателями.

Никаких внешних зависимостей.Каждое значение рассчитывается внутри индикатора. Он не вызывает какой-либо другой индикатор, поэтому нет дескрипторов сбоя, ничего, что нужно устанавливать рядом с ним, и нет зависимости от состояния вашей стандартной папки индикатора.

Что это такое, а что нет

Это инструмент технического анализа и фильтрации рыночных условий. Это не торговая система, она не подает сигналов на покупку или продажу, не дает никаких советов по инвестированию, не открывает позиции и не управляет ими.

Это скорее описательный, чем прогнозирующий характер. Он измеряет поведение восьми валют; он не прогнозирует, что они будут делать дальше, и не делается никаких заявлений о его эффективности.

Другие инструменты от этого разработчика Я создаю индикаторы и советники MT4, уделяя особое внимание чистому, документированному, не требующему перерисовки коду — логике закрытых баров, проверенным буферам и отсутствию зависимостей от других индикаторов. Посмотреть все опубликованные продукты → Есть вопросы о расчете, декомпозиции или использовании этого вместе с вашими собственными инструментами? Напишите мне личное сообщение - с радостью отвечу.

Разработан и поддерживается Narayanan Mohanan, разработчиком MT4/MQL4.

Если вы заметили ошибку в переводе этой страницы, сообщите мне — я ее исправлю.