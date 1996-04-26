MTF Currency Strength Panel MT4

MTF Currency Strength Panel for MetaTrader 4

Мультитаймфреймовый индикатор силы валют: все 28 основных пар на одном графике.

Эта панель силы валют показывает, где сейчас находятся восемь основных валют и как каждая из 28 основных пар двигалась одновременно на девяти таймфреймах — от M1 до MN1. Оба показателя выводятся на одном графике и обновляются по таймеру.

Самостоятельное ранжирование пар вводит в заблуждение. Когда движется одна валюта, каждая содержащая ее пара движется вместе с ней, поэтому на вершине рейтинга пары часто находится одна и та же валюта, повторяющаяся семь раз. Эта панель отделяет драйвер от дубликатов, разлагая всю матрицу на отдельные силы валют.

Как работает разложение

Каждая из восьми валют присутствует в семи из двадцати восьми пар. Его сила представляет собой среднее значение этих семи показаний, с перевернутым знаком там, где это котируемая валюта: падение AUDJPY означает укрепление иены, а не ослабление.

Каждая пара вносит вклад ровно в две валюты — положительный в ее базу и отрицательный в ее котировку — поэтому для всего набора из двадцати восьми эти вклады компенсируются, и сумма восьми сильных сторон равна нулю. Панель использует это в качестве внутренней проверки: если значения не сбалансированы, декомпозиция будет неправильной. Это также означает, что показания являются относительными, а не абсолютными. Валюта не сильна сама по себе, она сильна только по отношению к остальным валютам.

Практический эффект состоит в том, что восемь чистых чисел заменяют двадцать восемь перекрывающихся чисел. Вместо того, чтобы читать крестики семи иен внизу списка и делать выводы об общей причине, вы видите причину напрямую.

Что показывают парные строки

Каждая строка пары содержит девять цветных блоков, по одному на таймфрейм от M1 до MN1, показывающие направление и размер последнего завершенного движения на этом таймфрейме. По умолчанию зеленый цвет означает сильный рост, желтый – слабый, серый – плоский, оранжевый – слабое снижение, а красный – сильное. Все пять цветов являются входными и могут быть изменены.

Прочитав строку слева направо, вы узнаете, ограничено ли движение более короткими таймфреймами или оно распространилось на более длинные. Ряд, который имеет красный цвет на участке от M1 до M15, но зеленый на графике H4 и выше, является недавним движением, которое еще не изменило общую картину.

Оценка в конце каждой строки представляет собой средневзвешенное значение этих девяти показаний. По нему сортируются строки, самые сильные вверху.

Маркер дивергенции

Если разложение прекрасно объясняет матрицу, оценка пары должна равняться силе ее базовой валюты минус сила ее котировки. Если пара находится далеко от этого, ее движение не полностью учитывается ни одной из валют, и панель это отмечает.

Порог устанавливается в стандартных отклонениях по всей матрице, а не в виде фиксированного числа, поэтому он одинаково адаптируется как к тихим, так и к загруженным условиям.

Стоит настроить по вкусу. Высокий порог изолирует только самые крайние случаи; его понижение распределяет оценки по матрице и показывает меньшие расхождения, которые скрывает строгая настройка. Один из скриншотов сделан при низком пороге, чтобы это было видно — отметки появляются вверху панели, посередине и внизу, а не только на парах, которые продвинулись дальше всего.

При более высоких пороговых значениях следует ожидать одного: когда одна валюта сильно движется, ее пары будут иметь тенденцию падать вместе. Усреднение, которое дает восемь чистых сильных сторон, не может полностью поглотить слишком большое движение, поэтому вся группа выглядит частично необъяснимой. Маркер наиболее информативен в обычных условиях и наименее информативен во время резкого движения единой валюты – что противоположно тому, что вы могли бы предположить, и это стоит знать, прежде чем полагаться на него.

Входы

Содержимое панели — валюты и пары, только валюты или только пары

— валюты и пары, только валюты или только пары Панель угловая — любой из четырех, со смещением по горизонтали и вертикали в пикселях

— любой из четырех, со смещением по горизонтали и вертикали в пикселях Размер шрифта, интервал между строками, ширина и высота блока — панель масштабируется под вашу диаграмму

— панель масштабируется под вашу диаграмму Объединить строки для отображения — от 1 до 28, для окон меньшего размера

— от 1 до 28, для окон меньшего размера Силовые бруски для сжатия — шкала квадратного корня, чтобы одна доминирующая валюта не сводила все остальные столбцы к заглушке.

— шкала квадратного корня, чтобы одна доминирующая валюта не сводила все остальные столбцы к заглушке. Показать время последнего обновления - видимый штамп, поэтому замороженная панель очевидна, а не предполагается живой

- видимый штамп, поэтому замороженная панель очевидна, а не предполагается живой Пары флагов, отличающиеся от своих валют — вкл. или выкл., с регулируемым порогом в стандартных отклонениях

— вкл. или выкл., с регулируемым порогом в стандартных отклонениях Интервал обновления — в секундах

— в секундах Заморозить, когда рынок закрыт — останавливает перерисовку неизменяемой панели

— останавливает перерисовку неизменяемой панели Суффикс символа — обнаруживается автоматически; можно установить вручную для необычного наименования брокера

— обнаруживается автоматически; можно установить вручную для необычного наименования брокера Цвета— все пять состояний блока, маркер расхождения и текст

Соответствие вашей диаграмме

Цвет текста по умолчанию берется из фона диаграммы, поэтому панель остается читаемой на светлой или темной схеме без перенастройки. При изменении схемы она перерисовывается немедленно, не дожидаясь следующего обновления. Прокрутка и масштабирование не вызывают перерисовку.

Панель привязана к выбранному вами углу и смещена в пикселях, поэтому она остается там, где вы ее поместили, при изменении размера окна.

Что показывают скриншоты

Два графика, максимально далёких друг от друга — AUDCAD на минутном графике с тёмным фоном и USDJPY на месячном со светлым. Разный символ, противоположные концы диапазона таймфреймов, противоположная цветовая схема — и обе панели показывают одни и те же восемь значений силы валют. Панель описывает рынок, а не график, на котором стоит.

— AUDCAD на минутном графике с тёмным фоном и USDJPY на месячном со светлым. Разный символ, противоположные концы диапазона таймфреймов, противоположная цветовая схема — и обе панели показывают одни и те же восемь значений силы валют. Панель описывает рынок, а не график, на котором стоит. Полная матрица — информацию несёт каждый столбец, потому что каждый таймфрейм окрашивается относительно своего собственного обычного движения, а не фиксированного процента.

— информацию несёт каждый столбец, потому что каждый таймфрейм окрашивается относительно своего собственного обычного движения, а не фиксированного процента. Окно настроек — сначала параметры, определяющие значения, затем параметры внешнего вида, в четырёх именованных группах.

— сначала параметры, определяющие значения, затем параметры внешнего вида, в четырёх именованных группах. Три значения окна масштабирования рядом — один и тот же график с окном в 5, 50 и 200 баров. Цвета меняются, значения силы валют — нет: окно решает, что считать большим движением, а не то, что измеряется.

— один и тот же график с окном в 5, 50 и 200 баров. Цвета меняются, значения силы валют — нет: окно решает, что считать большим движением, а не то, что измеряется. Режим «только валюты» — компактная панель из восьми строк для графика, где сетка пар не нужна.

— компактная панель из восьми строк для графика, где сетка пар не нужна. Режим «только пары» — полный рейтинг из 28 пар со скрытым блоком валют.

— полный рейтинг из 28 пар со скрытым блоком валют. Маркеры расхождения — снято при пониженном пороге, поэтому маркеры распределены по матрице, а не стоят только на парах, прошедших дальше всех.

Поведение вычислений

При каждом чтении таймфрейма текущий формирующийся бар смешивается с последним завершенным, поэтому панель реагирует на живое движение, оставаясь при этом привязанной к закрытым данным. Если история таймфрейма для пары недоступна, этот таймфрейм исключается, а оценка нормализуется по тем таймфреймам, которые были фактически считаны — пара никогда не понижается в рейтинге из-за отсутствия данных, а не из-за их перемещения. Блок такого таймфрейма отображается отдельным цветом, поэтому отсутствующее значение видно и не выглядит как спокойный рынок.

Цвета блоков масштабируются по собственному недавнему движению каждого таймфрейма. Масштаб — это средний размер изменения от закрытия к закрытию за последние 21 бар на этом таймфрейме. Бар, прошедший больше 1,5× этого размера, считается сильным, меньше 0,5× — нейтральным. Именно поэтому один и тот же цвет означает одно и то же в столбце M1 и в месячном: фиксированный процент этого не может, так как месячный бар проходит примерно в сто раз больше минутного. Окно и оба множителя вынесены в настройки.

Панель обновляется по собственному таймеру, а не по тактам графика. Это имеет значение для 28-символьного дисплея: неликвидный крест, движимый символом графика, во время спокойной сессии остановит всю панель, в то время как остальная часть рынка будет двигаться. Проверка использует время последней котировки любого символа в «Обзоре рынка», поэтому пауза наступает только когда останавливается весь поток котировок.

Что рейтинг говорит, а что нет. Информацию несут края рейтинга валют. Когда несколько валют находятся в пределах нескольких сотых друг от друга, их порядок не значим — они близки потому, что между ними мало что стоит, и небольшая разница здесь ближе к шуму, чем к сигналу. При сравнении с собственной опубликованной тепловой картой валют MetaQuotes эта панель совпадает по самой сильной и самой слабой валюте и расходится в середине — именно так и должны вести себя два разных метода, когда разрешать почти нечего.

Примечания

Рисует на ценовом графике в виде объектов. Никаких индикаторных буферов, никаких графиков, никакого отдельного окна.

Все 28 основных пар должны быть доступны у вашего брокера. Панель сообщает обо всех отсутствующих поименно в журнале экспертов.

Раздел валют скрыт, если доступно менее 28 пар, поскольку частичное разложение может ввести в заблуждение.

Панель считывает фиксированные таймфреймы от M1 до MN1. Он не соответствует таймфрейму графика, к которому прикреплен.

Никаких внешних зависимостей.Каждое значение рассчитывается внутри индикатора. Он не вызывает какой-либо другой индикатор, поэтому нет дескрипторов сбоя, ничего, что нужно устанавливать рядом с ним, и нет зависимости от состояния вашей стандартной папки индикатора.

Эта панель представляет собой инструмент технического анализа и фильтрации рыночных условий. Это не торговая система, она не генерирует торговые сигналы, не дает советов по инвестициям, не открывает сделки и не управляет ими автоматически. Он описывает, куда переместился рынок; он не предсказывает, куда он пойдет. Никаких претензий к производительности к нему не предъявляется.

Бесплатно скачать и использовать. Если вы найдете это полезным, рейтинг поможет другим трейдерам найти его.

Другие инструменты от этого разработчика Я создаю индикаторы и советники MT4 с упором на чистый, документированный код, не требующий перерисовки, логику закрытого бара и отсутствие зависимостей от других индикаторов. Посмотреть все опубликованные продукты → Есть вопросы о расчете, декомпозиции или использовании этого вместе с вашими собственными инструментами? Напишите мне личное сообщение - с радостью отвечу.

Разработан и поддерживается Narayanan Mohanan, разработчиком MT4/MQL4.

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