MTF Currency Strength Panel MT4

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  • Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    • MT5/MQL5 Developer в  Independent
    • ОАЭ
    • 1045
    Разработчик MT5/MQL5, создающий Expert Advisors, пользовательские индикаторы, а также инструменты для тестирования и валидации. Моя специализация — чистый, хорошо документированный код без перерисовки (No Repaint): логика по закрытым барам, проверенные буферы, корректное управление хэндлами и
  • Версия: 1.10
  • Обновлено: 7 августа 2026

MTF Currency Strength Panel for MetaTrader 4

Мультитаймфреймовый индикатор силы валют: все 28 основных пар на одном графике.

Эта панель силы валют показывает, где сейчас находятся восемь основных валют и как каждая из 28 основных пар двигалась одновременно на девяти таймфреймах — от M1 до MN1. Оба показателя выводятся на одном графике и обновляются по таймеру.

Самостоятельное ранжирование пар вводит в заблуждение. Когда движется одна валюта, каждая содержащая ее пара движется вместе с ней, поэтому на вершине рейтинга пары часто находится одна и та же валюта, повторяющаяся семь раз. Эта панель отделяет драйвер от дубликатов, разлагая всю матрицу на отдельные силы валют.

Как работает разложение

Каждая из восьми валют присутствует в семи из двадцати восьми пар. Его сила представляет собой среднее значение этих семи показаний, с перевернутым знаком там, где это котируемая валюта: падение AUDJPY означает укрепление иены, а не ослабление.

Каждая пара вносит вклад ровно в две валюты — положительный в ее базу и отрицательный в ее котировку — поэтому для всего набора из двадцати восьми эти вклады компенсируются, и сумма восьми сильных сторон равна нулю. Панель использует это в качестве внутренней проверки: если значения не сбалансированы, декомпозиция будет неправильной. Это также означает, что показания являются относительными, а не абсолютными. Валюта не сильна сама по себе, она сильна только по отношению к остальным валютам.

Практический эффект состоит в том, что восемь чистых чисел заменяют двадцать восемь перекрывающихся чисел. Вместо того, чтобы читать крестики семи иен внизу списка и делать выводы об общей причине, вы видите причину напрямую.

Что показывают парные строки

Каждая строка пары содержит девять цветных блоков, по одному на таймфрейм от M1 до MN1, показывающие направление и размер последнего завершенного движения на этом таймфрейме. По умолчанию зеленый цвет означает сильный рост, желтый – слабый, серый – плоский, оранжевый – слабое снижение, а красный – сильное. Все пять цветов являются входными и могут быть изменены.

Прочитав строку слева направо, вы узнаете, ограничено ли движение более короткими таймфреймами или оно распространилось на более длинные. Ряд, который имеет красный цвет на участке от M1 до M15, но зеленый на графике H4 и выше, является недавним движением, которое еще не изменило общую картину.

Оценка в конце каждой строки представляет собой средневзвешенное значение этих девяти показаний. По нему сортируются строки, самые сильные вверху.

Маркер дивергенции

Если разложение прекрасно объясняет матрицу, оценка пары должна равняться силе ее базовой валюты минус сила ее котировки. Если пара находится далеко от этого, ее движение не полностью учитывается ни одной из валют, и панель это отмечает.

Порог устанавливается в стандартных отклонениях по всей матрице, а не в виде фиксированного числа, поэтому он одинаково адаптируется как к тихим, так и к загруженным условиям.

Стоит настроить по вкусу. Высокий порог изолирует только самые крайние случаи; его понижение распределяет оценки по матрице и показывает меньшие расхождения, которые скрывает строгая настройка. Один из скриншотов сделан при низком пороге, чтобы это было видно — отметки появляются вверху панели, посередине и внизу, а не только на парах, которые продвинулись дальше всего.

При более высоких пороговых значениях следует ожидать одного: когда одна валюта сильно движется, ее пары будут иметь тенденцию падать вместе. Усреднение, которое дает восемь чистых сильных сторон, не может полностью поглотить слишком большое движение, поэтому вся группа выглядит частично необъяснимой. Маркер наиболее информативен в обычных условиях и наименее информативен во время резкого движения единой валюты – что противоположно тому, что вы могли бы предположить, и это стоит знать, прежде чем полагаться на него.

Входы

  • Содержимое панели— валюты и пары, только валюты или только пары
  • Панель угловая— любой из четырех, со смещением по горизонтали и вертикали в пикселях
  • Размер шрифта, интервал между строками, ширина и высота блока— панель масштабируется под вашу диаграмму
  • Объединить строки для отображения— от 1 до 28, для окон меньшего размера
  • Силовые бруски для сжатия— шкала квадратного корня, чтобы одна доминирующая валюта не сводила все остальные столбцы к заглушке.
  • Показать время последнего обновления- видимый штамп, поэтому замороженная панель очевидна, а не предполагается живой
  • Пары флагов, отличающиеся от своих валют— вкл. или выкл., с регулируемым порогом в стандартных отклонениях
  • Интервал обновления— в секундах
  • Заморозить, когда рынок закрыт— останавливает перерисовку неизменяемой панели
  • Суффикс символа— обнаруживается автоматически; можно установить вручную для необычного наименования брокера
  • Цвета— все пять состояний блока, маркер расхождения и текст

Соответствие вашей диаграмме

Цвет текста по умолчанию берется из фона диаграммы, поэтому панель остается читаемой на светлой или темной схеме без перенастройки. При изменении схемы она перерисовывается немедленно, не дожидаясь следующего обновления. Прокрутка и масштабирование не вызывают перерисовку.

Панель привязана к выбранному вами углу и смещена в пикселях, поэтому она остается там, где вы ее поместили, при изменении размера окна.

Что показывают скриншоты

  • Два графика, максимально далёких друг от друга — AUDCAD на минутном графике с тёмным фоном и USDJPY на месячном со светлым. Разный символ, противоположные концы диапазона таймфреймов, противоположная цветовая схема — и обе панели показывают одни и те же восемь значений силы валют. Панель описывает рынок, а не график, на котором стоит.
  • Полная матрица — информацию несёт каждый столбец, потому что каждый таймфрейм окрашивается относительно своего собственного обычного движения, а не фиксированного процента.
  • Окно настроек — сначала параметры, определяющие значения, затем параметры внешнего вида, в четырёх именованных группах.
  • Три значения окна масштабирования рядом — один и тот же график с окном в 5, 50 и 200 баров. Цвета меняются, значения силы валют — нет: окно решает, что считать большим движением, а не то, что измеряется.
  • Режим «только валюты» — компактная панель из восьми строк для графика, где сетка пар не нужна.
  • Режим «только пары» — полный рейтинг из 28 пар со скрытым блоком валют.
  • Маркеры расхождения — снято при пониженном пороге, поэтому маркеры распределены по матрице, а не стоят только на парах, прошедших дальше всех.

Поведение вычислений

При каждом чтении таймфрейма текущий формирующийся бар смешивается с последним завершенным, поэтому панель реагирует на живое движение, оставаясь при этом привязанной к закрытым данным. Если история таймфрейма для пары недоступна, этот таймфрейм исключается, а оценка нормализуется по тем таймфреймам, которые были фактически считаны — пара никогда не понижается в рейтинге из-за отсутствия данных, а не из-за их перемещения. Блок такого таймфрейма отображается отдельным цветом, поэтому отсутствующее значение видно и не выглядит как спокойный рынок.

Цвета блоков масштабируются по собственному недавнему движению каждого таймфрейма. Масштаб — это средний размер изменения от закрытия к закрытию за последние 21 бар на этом таймфрейме. Бар, прошедший больше 1,5× этого размера, считается сильным, меньше 0,5× — нейтральным. Именно поэтому один и тот же цвет означает одно и то же в столбце M1 и в месячном: фиксированный процент этого не может, так как месячный бар проходит примерно в сто раз больше минутного. Окно и оба множителя вынесены в настройки.

Панель обновляется по собственному таймеру, а не по тактам графика. Это имеет значение для 28-символьного дисплея: неликвидный крест, движимый символом графика, во время спокойной сессии остановит всю панель, в то время как остальная часть рынка будет двигаться. Проверка использует время последней котировки любого символа в «Обзоре рынка», поэтому пауза наступает только когда останавливается весь поток котировок.

Что рейтинг говорит, а что нет. Информацию несут края рейтинга валют. Когда несколько валют находятся в пределах нескольких сотых друг от друга, их порядок не значим — они близки потому, что между ними мало что стоит, и небольшая разница здесь ближе к шуму, чем к сигналу. При сравнении с собственной опубликованной тепловой картой валют MetaQuotes эта панель совпадает по самой сильной и самой слабой валюте и расходится в середине — именно так и должны вести себя два разных метода, когда разрешать почти нечего.

Примечания

  • Рисует на ценовом графике в виде объектов. Никаких индикаторных буферов, никаких графиков, никакого отдельного окна.
  • Все 28 основных пар должны быть доступны у вашего брокера. Панель сообщает обо всех отсутствующих поименно в журнале экспертов.
  • Раздел валют скрыт, если доступно менее 28 пар, поскольку частичное разложение может ввести в заблуждение.
  • Панель считывает фиксированные таймфреймы от M1 до MN1. Он не соответствует таймфрейму графика, к которому прикреплен.
  • Никаких внешних зависимостей.Каждое значение рассчитывается внутри индикатора. Он не вызывает какой-либо другой индикатор, поэтому нет дескрипторов сбоя, ничего, что нужно устанавливать рядом с ним, и нет зависимости от состояния вашей стандартной папки индикатора.

Эта панель представляет собой инструмент технического анализа и фильтрации рыночных условий. Это не торговая система, она не генерирует торговые сигналы, не дает советов по инвестициям, не открывает сделки и не управляет ими автоматически. Он описывает, куда переместился рынок; он не предсказывает, куда он пойдет. Никаких претензий к производительности к нему не предъявляется.

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Разработан и поддерживается Narayanan Mohanan, разработчиком MT4/MQL4.

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KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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Anchored Volume Delta with Adaptive Bands
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Этот индикатор отображает Cumulative Volume Delta (CVD) — накопительную сумму объёма каждого бара с учётом направления его закрытия — внутри адаптивных полос стандартного отклонения. Он помогает ответить на вопрос, на который сама цена ответить не может: поддерживается ли движение участием объёма или цена движется по инерции. Накопительная сумма сбрасывается на выбранной вами опорной точке (anchor) — ежедневно, еженедельно или ежемесячно, — поэтому значение всегда рассчитывается относительно тек
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Anchored Volume Delta with Adaptive Bands MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор строит кумулятивную дельту объёма (CVD) — нарастающий итог объёма каждого бара со знаком в зависимости от направления его закрытия — внутри адаптивных полос стандартного отклонения. Он отвечает на вопрос, на который цена сама по себе не отвечает: движение поддержано участием или это просто дрейф? Нарастающий итог начинается заново на выбранной вами точке привязки — дневной, недельной или месячной, — поэтому показание всегда соотносится с текущей сессией, неделей или месяцем, а не с нач
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Force Index with Adaptive Volatility Bands
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Этот индикатор отображает Force Index — изменение цены каждого бара, умноженное на его объём, — внутри адаптивных полос стандартного отклонения. Если цена сама по себе показывает, что рынок сдвинулся, то Force Index показывает, сколько усилий на это потребовалось. Значительное изменение цены на малом объёме и небольшое изменение на большом объёме — совершенно разные события, даже если свечи выглядят похоже. Force Index разделяет их, объединяя оба параметра в одно значение, а полосы помещают это
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Multi Timeframe Currency Strength Panel
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
MTF Currency Strength Panel for MetaTrader 5 Мультитаймфреймовый индикатор силы валют: все 28 основных пар на одном графике. Эта панель силы валют показывает, где сейчас находятся восемь основных валют и как каждая из 28 основных пар двигалась одновременно на девяти таймфреймах — от M1 до MN1. Оба показателя выводятся на одном графике и обновляются по таймеру. Ранжировать пары по отдельности — путь к ошибочным выводам. Когда движется одна валюта, вместе с ней движется каждая пара, в которую она
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Force Index with Adaptive Volatility Bands MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Этот индикатор отображает Индекс силы — изменение цены каждого бара, умноженное на его объём — внутри полос адаптивного стандартного отклонения. Если только цена говорит вам о движении рынка, индекс силы показывает, сколько усилий было затрачено на его перемещение. Большое изменение цены при небольшом объеме и небольшое изменение при большом объеме — это совершенно разные события, даже если свечи выглядят одинаково. Индекс силы разделяет их, объединяя оба показания в одно, и полосы помещают это
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OBVCD Pro MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
OBVCD Pro — это импульсный осциллятор, который применяет анализ конвергенции/дивергенции к Балансовый объем (OBV) вместо цены, сочетая адаптивные полосы волатильности с классификатором режимов с 5 состояниями, который можно прочитать визуально на графике или использовать непосредственно советником. Большинство классических осцилляторов анализируют только цену. OBVCD Pro рассчитывает конвергенцию и дивергенцию на основе совокупного объемного потока, поэтому он измеряет участие в движении рынка, а
Currency Strength Oscillator MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Осциллятор силы валюты для MetaTrader 4 Индикатор относительной силы валюты, отображающий историю восьми основных валют. Этот осциллятор силы валют отображает относительную силу восьми основных валют в виде истории, разложенную по 28 основные пары. В то время как стандартный индикатор силы валюты показывает, где обстоят дела сейчас, он показывает, как они туда попали — какая валюта укрепляется, какая перекатилась и где рейтинг перешел из рук в руки. Все восемь серий представлены в виде документи
Oscillator Regime Suite MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор применяет конструкцию схождения/расхождения — быстрая скользящая средняя минус медленная, с сигнальной линией — к ряду, производному от объёма , а не к цене. На выбор доступны три источника: кумулятивная дельта объёма, индекс силы и балансовый объём. Поверх результата строятся адаптивные полосы волатильности, и каждый завершённый бар классифицируется в одно из пяти состояний режима. Это состояние выводится в отдельный числовой буфер, поэтому советник может читать его напрямую. Почему в
OBVCD Pro
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
OBVCD Pro — осциллятор моментума, который применяет анализ схождения и расхождения к индикатору On-Balance Volume (OBV) , а не к цене, объединяя адаптивные полосы волатильности с классификатором рыночного режима на пять состояний. Результат можно оценивать визуально на графике или считывать напрямую из советника (Expert Advisor). Большинство классических осцилляторов анализируют только цену. OBVCD Pro рассчитывает схождение и расхождение на основе накопленного объема, поэтому оценивает участие о
Currency Strength Oscillator MT5
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор строит историю относительной силы восьми основных валют, раскладывая её из 28 главных пар. Панель показывает, как обстоят дела сейчас. Здесь видно, как рынок к этому пришёл: какая валюта укреплялась, какая уже развернулась и где сменился лидер. Все восемь рядов доступны как документированные буферы индикатора, поэтому советник может читать силу валют напрямую. Как работает декомпозиция Каждая из восьми валют встречается в семи из двадцати восьми пар. Её сила — это среднее этих семи зна
Oscillator Regime Suite
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор применяет конструкцию схождения/расхождения — быстрая скользящая средняя минус медленная, с сигнальной линией — к ряду, производному от объёма , а не к цене. На выбор доступны три источника: кумулятивная дельта объёма, индекс силы и балансовый объём. Поверх результата строятся адаптивные полосы волатильности, и каждый завершённый бар классифицируется в одно из пяти состояний режима. Это состояние выводится в отдельный числовой буфер, поэтому советник может читать его напрямую. Почему в
Structure Flow and Trailing Stop
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Индикаторы
Индикатор рисует на ценовом графике две линии: адаптивную линию потока, следующую за направлением рынка, и трейлинг-стоп, который движется только в этом направлении и никогда обратно. Небольшая панель показывает состояние, стоящее за ними. Трейлинг-стоп может рассчитываться пятью разными способами. Это не вариации одной идеи — каждый привязан к чему-то своему, и на одном и том же графике они нередко расходятся. Линия потока Адаптивное среднее. Оно сильно сглаживает, когда цена ходит в диапазоне,
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